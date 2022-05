Pour la deuxième fois en un mois, Fortnite revient sur iOS

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous n’avez pas joué à Fortnite sur votre iPad depuis qu’Apple l’a démarré depuis l’App Store, dépoussiérez cet avatar. Fortnite est sorti de la version bêta et est à nouveau jouable sur iOS via l’application Web de GeForce Now. Il y a quelques semaines, les utilisateurs d’iOS ont pu jouer à nouveau en utilisant leurs comptes Game Pass Now. Maintenant, vous avez une autre façon de jouer en déplacement.

Jeudi, Nvidia a annoncé que Fortnite est désormais accessible à tous via son service de streaming GeForce Now, y compris les appareils iOS. Le jeu a été supprimé de l’App Store et de Google Play en 2020 après qu’Epic ait tenté de contourner les commissions du magasin.

Alors que les utilisateurs d’Android peuvent toujours jouer au jeu de manière native en le téléchargeant, les utilisateurs d’iOS doivent utiliser des services de streaming basés sur un navigateur. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a lancé Fortnite sur Game Pass, le rendant jouable sur iOS via l’application Web Xbox Cloud. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs ont une deuxième option via l’application Web GeForce Now lancée en 2020.

Nvidia a publié Fortnite sur GeForce Now en janvier en version bêta fermée. Au cours des mois suivants, les développeurs ont optimisé les commandes de l’écran tactile, une plainte courante sur la version Andriod, et ont apporté des modifications aux menus pour les rendre plus lisibles sur les petits écrans.

Plus de 500 000 utilisateurs ont pu tester le jeu alors qu’il était en version bêta. Nvidia leur offre un abonnement gratuit de trois jours à GeForce Now Priority, le niveau d’abonnement intermédiaire du service qui coûte 9 $ par mois, en guise de « merci ». Les testeurs devraient bientôt recevoir un code qu’ils pourront échanger sur la page d’échange promotionnelle de Nvidia.

Exécuter le jeu de manière native sur n’importe quel matériel est généralement une meilleure expérience que le jeu en nuage – cependant, certains aiment la liberté de jouer n’importe où. Donc au moins maintenant, ceux qui préfèrent Fortnite sur iPhone ou iPad ont quelques options.

Quand Apple a interdit le jeu, Epic a affirmé que 116 millions de personnes jouaient à Fortnite sur iOS, 73 millions exclusivement. Certains sont sûrement passés à une autre plate-forme au cours des deux années qui ont suivi. Cependant, beaucoup d’autres ont probablement attendu l’occasion de revenir sur leurs appareils iOS. Game Pass et GeForce Now ne sont peut-être pas les meilleurs pour le faire, mais jusqu’à ce qu’Apple et Epic éliminent leurs différences, c’est à peu près leur seul choix.