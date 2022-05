Xbox dévoile les prochaines entrées du Xbox Game Pass

Microsoft a déjà annoncé les prochains jeux à entrer dans le catalogue Xbox Game Pass.

Mais il y a plus de nouvelles qui incluent World Update IX : Italie et Malte pour Microsoft Flight Simulator. Viens voir…

Microsoft a récemment révélé une nouvelle liste de jeux qui viendront s’ajouter au catalogue de jeux disponibles gratuitement sur Xbox Game Pass, pour ceux qui ont un abonnement valide au service.

Par conséquent, le catalogue Xbox Game Pass pour Console, PC Game Pass et Xbox Cloud Gaming, recevra une liste très étendue avec des jeux très divers pour plaire « à la fois aux Grecs et aux Troyens » et qui incluent Jurassic World Evolution 2 ou Farming Simulator 22, qui être disponible dès le premier jour de sa sortie.

Liste des jeux à venir :

Voici, sans plus tarder, la liste des jeux à venir sur Xbox Game Pass plus tard ce mois de mai :

Son histoire ([email protected]) – 17 mai : PC

Jurassic World Evolution 2 – 17 mai : console, PC et cloud

Petite sorcière dans les bois (aperçu du jeu) ([email protected]) – 17 mai : console et PC

Skate (EA Play) – 17 mai : Nuage

Umurangi Generation Special Edition ([email protected]) – 17 mai : Console, PC et Cloud

Farming Simulator 22 – 19 mai : Console, PC et Cloud

Vampire Survivors ([email protected]) – 19 mai : PC

Floppy Knights ([email protected]) – 24 mai : Console, PC et Cloud

Hardspace : Shipbreaker ([email protected]) – 24 mai : PC

Sniper Elite 5 ([email protected]) – 26 mai : Console et PC

Cricket 22 ([email protected]) – 27 mai : PC

Pac-Man Museum+ – 27 mai : Console, PC et Cloud

Jeux avec commandes tactiles Xbox

Pendant ce temps, il a également été annoncé que davantage de commandes tactiles ont également été ajoutées à 11 jeux à jouer via le Cloud :

Le bleu des mémoires

contraste

Danganronpa 2 : Adieu le désespoir édition anniversaire

Chronique d’Eiyuden: Rising

Loin : Changer les marées

Route zéro du Kentucky

Rivière du butin

Paradis tueur

Graal souillé : Conquête

paysagiste

visage

il est temps de dire au revoir

Cependant, comme c’est devenu l’habitude, il y a aussi des jeux qui quitteront bientôt le Xbox Game Pass. N’oubliez pas que si vous souhaitez continuer avec ces jeux, vous pouvez les acheter avec une remise de 20 %.

La liste des titres sortis du catalogue au 31 mai est la suivante :

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (cloud, console et PC)

Knockout City (console ePC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, console et PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console et PC)

Oui Votre Grâce (Cloud, Console et PC)

Simulateur de vol Microsoft

Pendant ce temps, Microsoft a également révélé la sortie de World Update IX : Italie et Malte dans Microsoft Flight Simulator, gratuit pour tous les joueurs sur Xbox Series X|S et PC avec Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows 10/11 et Steam et toujours sur Jeu en nuage Xbox.

L’équipe Microsoft Flight Simulator a affiné cette zone avec les dernières données géospatiales disponibles, notamment la modélisation numérique de l’élévation, l’imagerie aérienne et satellitaire et la modélisation du réseau triangulaire irrégulier (TIN) de 20 villes, dont Rome, Naples, Venise et Milan. Cette mise à jour comprend quatre aéroports fabriqués à la main, 94 points d’intérêt personnalisés (POI) en Italie, 11 points d’intérêt personnalisés à Malte, trois voyages dans la brousse, trois vols de découverte et trois nouveaux défis d’atterrissage.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un abonnement Xbox Game Pass, n’est-ce pas ?