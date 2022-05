Volt Black : le sac à dos qui ne vous laissera pas tomber en panne d’électricité

Nous avons passé la journée presque accrochés aux smartphones et cela se reflète dans l’autonomie des appareils. L’utilisation de powerbanks est une solution, mais pas exactement la plus pratique.

Et si votre sac à dos avait la capacité de recharger votre smartphone ? Découvrez Volt Black, le sac à dos solaire de Prozis.

Il s’appelle Volt Black et c’est un sac à dos qui a la particularité d’avoir un panneau solaire. Conçu pour faciliter vos déplacements quotidiens, le Volt de Prozis est un sac à dos adapté aux exigences de la vie professionnelle, avec une touche d’innovation et des « fonctionnalités supplémentaires ».

Il est super confortable, léger et assez ajustable au corps.

Le sac à dos Volt Solar garantit un bon espace intérieur, avec un grand compartiment pour votre ordinateur portable et votre tablette, une poche facile d’accès pour vos essentiels et une poche secrète sur le panneau arrière pour vos objets personnels les plus importants.

Le sac à dos a un panneau solaire de 4W

La technologie solaire est maintenant plus portable et pratique que jamais. Le sac à dos solaire Volt stocke et convertit l’énergie solaire, vous permettant de recharger vos appareils électroniques lors de vos déplacements.

Plus le sac à dos convertit d’énergie, plus ses fonctions de charge deviennent puissantes et rapides. Alors, si vous marchez quotidiennement, ce sac à dos avec panneau solaire intégré est définitivement fait pour vous.

Spécifications techniques du sac à dos Volt Black

Pmax (tension d’alimentation maximale) : 4 W

COV (tension en circuit ouvert) : 5,2 V

Vm (tension de fonctionnement) : 5V

Im (intensité de puissance maximale) : 0,8 A

Profitez de la réduction…

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, vous donne la possibilité d’acheter ce sac à dos Volt Black avec une réduction de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que vous devez mettre à l’étape 4 de votre commande). Profitez des offres.