NASA : Voyager 1 a un problème… a-t-il rencontré quelque chose d’inattendu ?

Voyager 1 est une sonde spatiale américaine lancée dans l’espace le 5 septembre 1977 pour étudier Jupiter et Saturne puis se rendre dans l’espace interstellaire. Aujourd’hui, 19 mai 2022, la plate-forme est en opération depuis 44 ans, 8 mois et 14 jours. Cependant, ce vaisseau a un problème qui, compte tenu de son éloignement de la Terre, sera difficile à résoudre.

Les ingénieurs de la mission restent perplexes face à cette « faute ». Les messages envoyés par Voyager 1 n’ont aucun sens, malgré le fait que tout semble OK avec l’équipement.

Les responsables de la mission du vaisseau spatial Voyager 1 tentent de résoudre un mystère : bien que presque tout semble bien se passer, l’un de leurs systèmes ne reflète pas ce qui se passe réellement à bord. Le problème est aussi particulièrement difficile à résoudre pour une raison : Voyager 1 est si loin qu’il faut deux jours pour obtenir une réponse de sa part.

Voyager 1 : Le problème pourrait être l’AACS

Selon la NASA, le système de contrôle d’attitude et d’articulation (AACS) contrôle l’orientation du vaisseau spatial et maintient l’antenne de la sonde pointée vers la Terre afin qu’elle puisse envoyer et recevoir des données. Le système semble fonctionner, mais les données de télémétrie qu’il envoie ne sont pas valides et semblent en fait être générées de manière aléatoire.

Le navire ne semble pas en danger. Au moins jusqu’à présent, le problème n’a pas activé les systèmes de sécurité de la sonde, ce qui mettrait le vaisseau spatial en « mode sans échec ». Le signal ne s’est pas affaibli non plus et les antennes semblent bien orientées, mais il est impossible de savoir à ce stade si le conflit affectera éventuellement d’autres systèmes.

Où est Voyager 1 maintenant ?

Comme mentionné au début, ce vaisseau spatial a été lancé il y a 45 ans. Après une vie de traversée de l’espace, elle se trouve actuellement à 23,3 milliards de kilomètres de la Terre : la lumière met 20 heures et 33 minutes pour parcourir cette distance, ce qui signifie qu’il faut près de deux jours pour envoyer un message et recevoir une réponse.

Ce timing ne concerne pas les ingénieurs de la NASA. Même parce qu’ils sont déjà habitués et maintiennent le contact avec des équipements humains qui ont déjà atteint « la fin de l’espace ».

L’équipe de la NASA a expliqué que la sonde se trouve maintenant dans l’espace interstellaire, un environnement à haut rayonnement qui pourrait poser un défi pour le vaisseau spatial. Même ainsi, la NASA a eu recours à des plans B uniques dans le passé : en 2017, ils ont activé les propulseurs auxiliaires lorsque les propulseurs primaires se sont dégradés. Ils n’avaient pas été utilisés depuis 37 ans et pourtant ils fonctionnaient parfaitement.

Voyager est super efficace. Ses panneaux produisent environ 4 W d’électricité par an, mais il nécessite un rationnement des ressources à utiliser. Malgré cela, le système fonctionne très bien même en mode limité. Plusieurs sous-systèmes et radiateurs ont déjà été arrêtés pour économiser de l’énergie pour les instruments scientifiques, et en effet la NASA pense que Voyager 1 et Voyager 2 continueront à fonctionner au-delà de 2025 et nous réservent de plus en plus de surprises.