Hyundai s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045

Hyundai, en tant que constructeur automobile et l’une des entreprises les plus importantes du secteur, a révélé sa préoccupation dans la lutte pour la création de solutions en faveur de l’environnement. C’est dans ce contexte que l’entreprise vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Pour y parvenir, elle s’est par exemple fixé pour objectif de supprimer les moteurs à combustion en Europe d’ici 2035.

C’est à la fin de l’année dernière, lors de l’IAA Mobility 2021, que Hyundai Motor a présenté des idées plus concrètes et s’est engagé à réduire ses émissions de carbone de 75 % par rapport au niveau de 2019, d’ici 2040. Hyundai atteindra la neutralité carbone dans ses produits et opérations mondiales d’ici 2045.

La stratégie intégrée de Hyundai pour atteindre la neutralité carbone repose sur trois piliers : la mobilité verte, les plates-formes de nouvelle génération et l’énergie verte.

Pilier 1 : Mobilité verte

Depuis le premier dévoilement du concept EV en 1991, Hyundai Motor a déjà fait des progrès vers la réduction des émissions de carbone grâce à son leadership en ECO Mobility.

Dans les années à venir, Hyundai Motor s’engage ainsi à augmenter progressivement les ventes de véhicules sans émissions (ZEV) dans les années à venir. D’ici 2030, Hyundai vise à ce que 30 % de ses ventes mondiales soient réalisées en ZEV et d’ici 2040, la marque prévoit que les véhicules électriques (BEV) et les véhicules à pile à combustible (FCEV) représenteront 80 % de son parc total de ventes.

À partir de 2035, Hyundai prévoit de commercialiser uniquement des ZEV en Europe, et d’ici 2040, Hyundai supprimera progressivement tous ses véhicules thermiques sur les marchés clés, soutenant ainsi sa transition vers la mobilité durable.

Pilier 2 : Plateformes de nouvelle génération

Hyundai Motor était un leader des investissements dans le domaine des plates-formes de transport de nouvelle génération. Cela inclut de nouvelles options de mobilité pour se rendre d’un point A à un point B, telles que la mobilité aérienne urbaine et les véhicules autonomes, offrant une plus grande liberté de mouvement sans empreinte carbone.

Ces plates-formes sont également conformes à la vision de la marque Progress for Humanity et renforcent l’engagement de Hyundai à améliorer la vie urbaine pour les générations futures.

Un exemple est son modèle pionnier IONIQ 5 Robotaxi présenté à l’IAA Mobility 2021. Hyundai a collaboré avec Motional, un leader mondial de la technologie de conduite autonome, pour développer le véhicule autonome de niveau 4 basé sur la Hyundai IONIQ 5.

Avec une gamme avancée de capteurs appliqués au dernier modèle BEV de Hyundai, le robotaxi présente une conception axée sur la technologie qui célèbre l’innovation derrière le fonctionnement autonome. Le véhicule intégrera des fonctionnalités axées sur le conducteur pour permettre aux passagers d’interagir intuitivement avec le véhicule pendant leur trajet. Motional lance le transport public de passagers sur le Robotaxi IONIQ 5 en 2023, avec le lancement de son service de conduite autonome.

Dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine (UAM), c’est au CES 2020 que Hyundai a présenté le modèle concept S-A1, développé sur la base de quatre principes : sécurité, tranquillité d’esprit, solutions abordables et centrées sur le passager.

Hyundai Motor a pour objectif de lancer un modèle UAM 100 % électrique, optimisé pour les opérations en ville en 2028. En 2030, la marque prévoit de lancer une mobilité aérienne régionale qui relie les villes adjacentes.

Pilier 3 : Énergie verte

Enfin, le troisième pilier qui marque la stratégie de neutralité carbone de Hyundai Motor consiste à créer des solutions énergétiques écologiques et vertes pour tous.

Cela inclut non seulement l’utilisation d’énergies renouvelables dans les installations de la marque, mais également des investissements dans les technologies futures telles que l’hydrogène vert basé sur les énergies renouvelables, le Vehicle-to-grid (V2G) et le Second Life Battery Energy Storage System (SLBESS).

Hyundai Motor cherche également à récupérer et à transformer les batteries en fin de vie en une nouvelle entreprise de systèmes de stockage d’énergie. Elle travaille actuellement avec plusieurs partenaires énergétiques locaux pour lancer des projets pilotes qui consistent à commercialiser des batteries EV réutilisées.

