Un adolescent qui suit le jet d’Elon Musk commence à suivre le nouvel avion de Mark Zuckerberg

En bref : Vous connaissez peut-être le nom de Jack Sweeney. C’est le programmeur adolescent qui est devenu célèbre pour avoir créé un compte Twitter qui suit le jet privé d’Elon Musk. Aujourd’hui, il a redécouvert l’avion d’un autre milliardaire : celui de Mark Zuckerberg.

En février, Sweeney, 19 ans, a lancé le Zucc Jet Compte qui a suivi et partagé des mises à jour sur le Gulfstream Jet censé être utilisé par Zuckerberg. Mais un article d’avril a confirmé que le jet, immatriculé N528AP, n’est plus utilisé par le chef Meta.

Eh bien cagnotte @ZucJet devrait être tout à fait exact maintenant. Nous avons trouvé le jet N68885 de Mark Zuckerberg. De nombreux voyages indiquent que c’est le sien. pic.twitter.com/ycxsXoddqT – Jack Sweeney (@JxckSweeney) 18 mai 2022

Dans un nouveau message, Sweeney a confirmé qu’il avait trouvé le nouveau jet de Zuckerberg en établissant une corrélation entre l’historique des voyages de l’avion et les voyages de Zuckerberg.

En avril, les dépôts réglementaires de Meta auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont révélé que la société avait dépensé 27 millions de dollars pour protéger Zuckerberg et sa famille l’année dernière. Ce montant comprenait 1,6 million de dollars pour l’utilisation d’un avion privé pour des déplacements personnels. Le dossier a également révélé que Meta avait commencé à payer les voyages personnels de Zuckerberg dans un avion lui appartenant et exploité par une compagnie charter en mars de cette année.

Sweeney a attiré beaucoup d’attention lorsqu’il a lancé un compte Twitter qui a suivi le jet privé d’Elon Musk. Le patron de Tesla a offert à Sweeney 5 000 $ pour fermer le compte car Musk « n’aimait pas l’idée de se faire tirer dessus par un cinglé ». Sweeney a dit qu’il le retirerait pour 50 000 $, mais la personne la plus riche du monde ne l’a jamais rappelé après avoir dit qu’il réfléchirait à l’offre.

Sweeney a des comptes qui suivent Marc Cubain, Bill Gates, célébritéset Suite. Il suit également la yachts et jets privés des oligarques russes, ainsi que celui qui suit les vols des avions immatriculés au nom du président Vladimir Poutine et des personnalités russes. Le programmeur a précédemment déclaré qu’il utilisait des bots pour récupérer les données de trafic aérien accessibles au public.

Certains utilisateurs de Twitter ont noté les dangers potentiels pour la sécurité liés au suivi des avions de milliardaires, mais d’autres ont félicité Sweeney pour avoir créé les comptes.

Un rapport de la Fédération européenne des transports et de l’environnement a révélé que seulement 1 % de la population est responsable de 50 % des émissions mondiales de l’aviation.

Crédit image de l’en-tête : Chris Leipelt