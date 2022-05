La division russe de Google se prépare à déposer le bilan

La guerre qui détruit l’Europe, qui se déroule en Ukraine, a été bien plus qu’une guerre de guerre. Tant du côté de la Russie que du côté du reste du monde, de fortes sanctions sont appliquées qui affectent l’ensemble de l’économie mondiale.

Les entreprises américaines ont montré qu’elles étaient du côté de l’Ukraine et, par le biais de sanctions, le compte bancaire de la division russe de Google a été bloqué. Incapable de poursuivre son activité dans ce pays, l’entreprise s’apprête à déposer le bilan.

La division russe de Google a déposé un avis d’intention de déclarer faillite après avoir vu ses comptes bancaires confisqués par les autorités russes.

Selon un porte-parole de Google, cette action :

a rendu le fonctionnement de notre bureau en Russie insoutenable, y compris l’emploi et le paiement d’employés basés en Russie, le paiement de fournisseurs et de vendeurs et le respect d’autres obligations financières