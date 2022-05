« L’ESG est une fraude » : Elon Musk perd 12 milliards en 24 heures

Elon Musk est le « roi » de la polémique et en plus de tout ce qui s’est passé dans le thème « Twitter », le magnat est désormais impliqué dans une autre situation. Après avoir condamné la sortie de Tesla de l’indice ESG Standard & Poor’s (S&P) sur Twitter et annoncé sa « conversion » au Parti républicain, Elon Musk a perdu 12 milliards en seulement 24 heures.

Elon Musk a même déclaré que l’ESG était une fraude.

La gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise est une approche permettant d’évaluer dans quelle mesure une entreprise travaille à des objectifs sociaux qui vont au-delà du rôle d’une société pour maximiser les profits au nom des actionnaires de l’entreprise.

Après la destitution de Tesla, Elon Musk n’a épargné aucune critique, exposant même publiquement son opinion sur Twitter.

Selon Musk, « Exxon est classée parmi les dix meilleures entreprises ESG au monde par le S&P 500, alors que Tesla ne figure pas sur la liste ! L’ESG est une fraude. Elle a été mise en place par de faux guerriers de la justice sociale. »

Selon les informations du Jornal de Negócios, S&P Global Ratings a justifié le départ du constructeur automobile de ce classement en raison de problèmes liés à des questions de ressources humaines, notamment des allégations de discrimination raciale. L’agence de notation fait également état d’une manipulation présumée de Tesla dans l’enquête américaine sur les décès et les blessures causés par le pilote automatique de la marque.

C’est également sur Twitter que Musk a annoncé sa « conversion » au Parti républicain. « Dans le passé, j’ai voté pour les démocrates, parce qu’ils étaient (principalement) le parti de la gentillesse. Cependant, ils sont devenus le parti de la division et de la haine, donc je vais voter pour les républicains. »

Face à tout ce qui se passe, Musk a déjà perdu 49 milliards de dollars depuis le lancement de son offre publique hostile via Twitter le mois dernier et 60,4 milliards de dollars depuis le début de l’année, la troisième plus grosse perte après le PDG de Binance, Changpeng Zhao (environ 81 milliards de dollars) et Jeff Bezos (62 millions de dollars).

Pourtant, le fondateur de SpaceX reste l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée par Bloomberg à 209,09 milliards de dollars.