Semi-marathon du Douro Vinhateiro : nous avons 5 bons à offrir

A l’approche de la grande course du Douro Vinhateiro, nous avons aujourd’hui 5 bons à offrir. Au cours d’aujourd’hui, vous aurez la possibilité de vous inscrire et demain vous saurez si vous avez gagné votre billet pour le semi-marathon du Douro Vinhateiro, celui qui est la plus belle course du monde.

Bonne chance!

Poursuivant le parcours Running Wonders, le long « marathon » commence au cœur de la vallée du Douro, avec la réalisation de La plus belle course du monde, le semi-marathon EDP Douro Vinhateiro. Ce merveilleux espace de terre est intégré dans la Première Région Délimitée du Monde, par la main du Marquês de Pombal, qui en 1756 créa la Companhia das Vinhas de Alto Douro et trouve dans la célèbre D. Antónia Ferreirinha l’une des femmes les plus exaltées de notre histoire nationale.

Comme étape du concours, il y a un paysage indescriptible, d’une extrême beauté, qu’ils appellent les Jardins suspendus en raison de leurs gigantesques terrasses creusées dans le schiste des montagnes du Douro. C’est une région si fascinante qu’elle a été reconnue par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial en 2001.

Le fleuve Douro, les vignobles qui le bordent et les vues des points de vue locaux indescriptibles laissent les âmes en quête de bonheur à bout de souffle. Reconnue comme La Plus Belle Course du Monde, elle réunit toutes les conditions pour, année après année, continuer à s’affirmer comme l’une des courses les plus emblématiques du monde, avec une date fixée au 29 mai 2022, à Peso da Régua .

Venez courir avec Netcost-security.fr : Gagnez l’une des 5 participations