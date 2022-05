Angry Birds fera également partie du jeu Minecraft

Le jeu Angry Birds était l’un des plus populaires pour les appareils mobiles, étant devenu l’une des applications les plus téléchargées et installées, en particulier sur les smartphones. Maintenant, le jeu n’est plus aussi populaire qu’avant, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas encore très actif pour d’autres projets.

Ainsi, les dernières informations indiquent que les célèbres oiseaux du créateur Rovio seront désormais également une nouvelle extension du jeu Minecraft.

Minecraft obtient l’extension Angry Birds

Si vous aimez jouer à Minecraft et que vous êtes également fan du jeu Angry Birds, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Le jeu des oiseaux en colère, sorti le 10 décembre 2019 pour les appareils mobiles, sera désormais intégré à l’environnement Minecraft.

La nouvelle a été révélée par le site officiel de Minecraft et se fera via un DLC, c’est-à-dire une nouvelle extension que le jeu de blocs recevra, basée sur le titre du créateur finlandais Rovio Entertainment.

Ce nouveau pack de contenu a été développé par Oreville Studios, une société spécialisée dans la création d’articles pour le marché Minecraft. Et dans la nouvelle aventure, les joueurs seront chargés de sauver des amis de l’oiseau principal désigné par RED qui, une fois de plus, ont été pris en otage par les Bad Piggies, les cochons maléfiques du jeu.

Regardez la vidéo faisant la promotion de l’extension Angry Birds pour Minecraft :

Le créateur actuel du DLC précise que le pack contiendra de nombreuses nouveautés, notamment de nouveaux personnages, des missions et différentes zones prêtes à être explorées. Il s’agit d’une extension axée sur l’action et l’aventure, mais elle apportera également des mécanismes déjà connus de tous ceux qui ont déjà joué à Angry Birds.

Le contenu des oiseaux colorés et en colère est désormais disponible sur la place de marché Minecraft et coûte 1 340 Minecoins, soit environ 10 euros.