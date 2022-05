Windows 11 (build 25120) Arrive Sur Le Canal Insider Dev

Une nouvelle semaine, nous avons Build dans le canal Insider Dev pour Windows 11. Comme vous le savez, il y a une semaine, les canaux de développement ont été séparés et le canal Dev commence son voyage vers la mise à jour 2023. Pour l’instant, il semble que nous devrons attendre pour voir les nouvelles importantes. Voyons ce que la Build 25120 nous apporte.

Salut les gens – Nous avons un nouveau #Windows11 construire pour #WindowsInsiders dans le canal de développement. Creusez dans la version 25120 et découvrez tous les détails dans le blog – https://t.co/F1uKzM1kUd ^ AL pic.twitter.com/qYfC2p2bF5 – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 18 mai 2022

Quoi de neuf dans la version 25120

Changements et améliorations depuis la build 25120

Général

Comme indiqué, les initiés Windows utilisant le canal de développement peuvent tester de nouvelles idées, fonctionnalités et expériences destinées à valider certains concepts. À partir de cette version d’aperçu, certains initiés verront l’une de ces fonctionnalités conceptuelles alors que nous commençons à explorer l’exposition de contenu interactif léger sur le bureau Windows. Windows expose actuellement ce type de contenu dans le tableau de bord Widgets. Pour commencer à évaluer cette idée générale et ce modèle d’interaction, la première exploration dans cette zone ajoute une boîte de recherche qui s’affiche sur le bureau et vous permet de rechercher sur le Web.

Si vous souhaitez supprimer cette zone de recherche, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le bureau, choisir « Afficher plus d’options » et désactiver l’option « Afficher la recherche ». Comme toujours, ils attendent notre avis sur cette nouveauté pour connaître à la fois son fonctionnement et son utilité.

REMARQUE : Un redémarrage du système est requis après la mise à niveau vers cette version pour activer cette expérience, mais veuillez noter que tous les initiés Windows n’auront pas cette expérience activée même après un redémarrage du système.

Correctifs de la build 25120

Actions suggérées

Les actions suggérées devraient maintenant apparaître pour plus de formats de date et d’heure.

Correction de quelques problèmes avec certains formats lors de la copie d’une date et/ou d’une heure.

Les performances globales et la fiabilité de la fonction ont été améliorées.

Réglages

Correction d’un problème qui pouvait bloquer les paramètres lors de l’ouverture et de l’affichage du graphique d’utilisation de la batterie.

Amélioration des performances d’affichage des réseaux Wi-Fi après les avoir activés dans la section Wi-Fi des paramètres rapides.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème qui rendait illisible le texte de la page Performances lorsqu’un thème de contraste était activé.

Autres

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de Windows Update et l’annulation des mises à jour pour les utilisateurs de WSA.

Correction d’un problème de scintillement avec l’animation de la roue de progression lors de la mise à niveau vers une nouvelle version.

Problèmes connus dans la version 25120

Général

Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou faire planter votre PC.

sous-titres en direct

Certaines applications plein écran (par exemple, les lecteurs vidéo) empêchent les sous-titres en direct d’être visibles.

Certaines applications situées en haut de l’écran et fermées avant le lancement des sous-titres en direct seront relancées derrière la fenêtre des sous-titres en direct en haut. Utilisez le menu système (ALT + barre d’espace) pendant que l’application a le focus pour déplacer la fenêtre de l’application vers le bas.