Il y a plus de pays où vous pouvez recharger n’importe quelle voiture électrique sur les superchargeurs Tesla

L’une des forces des voitures Tesla est qu’elles peuvent utiliser exclusivement leur réseau de chargeurs, les Superchargers. Répartis sur de nombreux sites, ceux-ci permettent une recharge plus rapide de ces voitures.

Cet avantage pourrait bientôt être réduit, avec une nouveauté dont on parle depuis un certain temps. Tesla a ouvert l’utilisation de ces points de recharge exclusifs et il y a plus de pays où vous pouvez recharger n’importe quelle voiture électrique aux superchargeurs.

Depuis quelques temps, Elon Musk exprime son souhait d’ouvrir son réseau de Supercharger aux voitures d’autres marques. C’est une décision intéressante qui montre à quel point Tesla est disposé à donner accès à cette infrastructure exclusive.

Les tests de ce scénario avaient déjà commencé, le processus se déroulant de manière très lente et contrôlée. Il était prévu d’évaluer cette possibilité, sans que cela ait un impact sur la structure actuelle, qui est aux États-Unis, en Europe et même dans d’autres régions.

Les véhicules autres que Tesla peuvent désormais se recharger dans certains Superchargeurs en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni via l’application Tesla. En savoir plus sur https://t.co/HZePe24Kbl – Recharge Tesla (@TeslaCharging) 18 mai 2022

La nouveauté est que ce plan a maintenant été étendu, avec plus de pays ayant la possibilité d’utiliser les Superchargeurs disponibles. Dans ce cas, nous avons maintenant accès au Royaume-Uni, en Espagne, en Suède et en Autriche et à ces chargeurs.

Ces 4 pays succèdent aux 2 sites d’origine, la Norvège et la France, où il est désormais possible de recharger n’importe quelle voiture électrique sur les superchargeurs Tesla. Installez simplement l’application Tesla et utilisez ces stations comme un autre emplacement.

En ce qui concerne les coûts, Tesla suivra le même processus qu’il a actuellement à ses bornes de recharge. Malgré tout, et la marque prévient de cela, il peut y avoir des frais supplémentaires, qui ne seront facturés qu’à ceux extérieurs à ce réseau de recharge Supercharger.

C’est un changement important pour tous ceux qui ont des voitures électriques. Cela rend le réseau de recharge de Tesla et tous ses Superchargeurs un peu plus accessibles, souvent accessibles dans des endroits insolites.