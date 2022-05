Huawei Watch D : La percée dans la technologie des montres intelligentes qui mesure la pression artérielle

Bien plus que de simples dispositifs qui contrôlent l’activité physique, les montres connectées peuvent fournir à l’utilisateur de nombreuses informations utiles auxquelles il n’a pas toujours accès.

Pour développer encore ses propositions, Huawei a annoncé hier lors de son événement le lancement de la nouvelle Huawei Watch D en Europe occidentale, le premier appareil de surveillance de la pression artérielle de la marque.

Huawei Watch D apporte la commodité de la surveillance de la santé aux poignets des consommateurs, qui peuvent désormais surveiller leur tension artérielle n’importe où, en temps réel. Il est léger à seulement 40,9 g et dispose de plusieurs modes d’entraînement et de fonctions de surveillance de la santé.

Huawei Watch D dispose d’une mini pompe pour mesurer avec précision la pression artérielle et est désormais le nouveau choix pour les consommateurs en tant qu’entreprise de soins de santé et de surveillance quotidienne.

Matériel innovant avec mesure précise de la pression artérielle

L’hypertension est la maladie chronique la plus répandue dans le monde, avec des millions de personnes nécessitant un contrôle strict de la pression artérielle, ainsi que des médicaments à long terme, pour garder leur santé sous contrôle.

La principale raison de l’inefficacité du traitement est que les patients sont incapables de maintenir une routine régulière de médication. La technologie avancée de Huawei Watch D prend en charge la mesure et la surveillance précises de la pression artérielle n’importe où, en temps réel.

La précision de la mesure de la pression artérielle est souvent affectée par la façon dont les montres intelligentes traditionnelles sont positionnées et maintenues au poignet.

Grâce au capteur de pression haute résolution, au circuit de contrôle de la pression et aux voies respiratoires à faible débit de Huawei Watch D, le système de mesure de la pression peut maintenir une erreur de mesure de la pression à ±3 mmHg, permettant aux utilisateurs de mesurer la pression sanguine à tout moment.

Fonctions ECG professionnelles qui connaissent votre cœur

Huawei Watch D n’est pas seulement un capteur de pression artérielle, mais aussi une montre intelligente qui prend en charge la mesure de la fréquence cardiaque. Il est installé avec un module de capteur ECG haute performance qui prend en charge l’enregistrement des données ECG et génère immédiatement des rapports ECG.

De plus, Huawei Watch D prend également en charge la surveillance ECG qui rappelle à l’utilisateur de prendre des mesures chaque fois qu’un rythme cardiaque anormal est détecté.

Assistant de santé du poignet : progrès dans les montres intelligentes

Huawei Watch D prend également en charge la mesure de la pression artérielle, la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance scientifique du sommeil, la surveillance SpO2 toute la journée, la surveillance du stress, la détection de la température de la peau, etc., et est équipée de plus de 70 modes de formation.

En mode intelligent, il offre jusqu’à 7 jours d’autonomie, ce qui permet aux utilisateurs de l’utiliser en continu sans avoir à le recharger fréquemment.

Depuis 2000, la technologie des montres connectées évolue. Aujourd’hui, avec le lancement de la Huawei Watch D, il y a une nouvelle avancée dans les caractéristiques de ces appareils, qui sont allés plus loin en termes de gestion de la santé et de services médicaux, indiquant que les montres intelligentes ont évolué à un nouveau niveau.

La nouvelle Huawei Watch D sera disponible au Portugal jusqu’à la fin de l’année.