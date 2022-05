Protégé par Android : c’est le nouveau nom de la sécurité du système de Google

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un exemple d’efficacité, la sécurité d’Android a toujours été une préoccupation pour Google. Ce système a évolué avec chaque nouvelle version, donnant aux utilisateurs les outils nécessaires.

Ce système a évolué et a maintenant une nouveauté, quoique très discrète. La sécurité Android va encore changer et a maintenant un nouveau nom. Il s’appelle Protected by Android et veut apporter plus de sécurité à tout le monde.

Ce n’est pas de manière officielle et traditionnelle que Google a révélé au monde le nouveau nom de la sécurité de son système d’exploitation mobile. Il s’appelle Protected by Android et ce sera la nouvelle zone qui sera dédiée à tous les éléments de cette zone.

Il a suffi de la publication d’une simple vidéo sur YouTube pour que cela devienne l’appellation officielle de cette protection offerte. Il rassemble tous les différents outils et unifie quelque chose qui est plus accessible de cette façon.

Dans la vidéo, que l’on peut voir ci-dessus, on montre comment tous les différents éléments de sécurité fonctionnent les uns avec les autres pour assurer la protection des utilisateurs. Bien entendu, toute cette sécurité est assurée par les smartphones eux-mêmes.

N’étant pas une solution unique, elle est complète avec les différents éléments déjà disponibles et certains qui arriveront bientôt avec Android 13. Play Protect est quelque chose de central et d’essentiel, mais il en existe d’autres comme la notification d’utilisation de la caméra ou du microphone.

Quiconque veut en savoir plus sur cette nouveauté, qui est bien plus qu’un simple nom, peut accéder au lien à la fin de la vidéo. Sur cette page, accessible via ce lien, vous pouvez voir en détail toutes les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs d’Android.

Google essaie à nouveau de créer une nouvelle zone où tout ce qui est associé à la sécurité Android. Il existe de nombreux éléments qui, en travaillant ensemble, garantissent toute la protection dont les utilisateurs et leurs smartphones ont besoin.