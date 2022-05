La pollution a tué 9 millions de personnes en 2019, selon une étude

Ce n’est pas une nouvelle que la planète ne supporte pas bien notre présence et que notre empreinte lui fait du mal. De manière quasi cyclique, nous subissons les conséquences de ce traitement et la pollution nous affecte, bien qu’indirectement.

En fait, une nouvelle étude a révélé qu’en 2019 seulement, la pollution a tué neuf millions de personnes.

La Commission Lancet sur la pollution et la santé a découvert dans une étude qu’une personne sur six est décédée en 2019 des suites de la pollution de l’air, des produits chimiques et de l’eau. C’est la moyenne enregistrée dans le monde et elle est restée inchangée depuis 2015. La même année, neuf millions de personnes sont mortes pour la même raison.

Ce nombre de décès associés à la pollution dépasse les taux annuels mondiaux associés à la guerre, au paludisme, au VIH, à la tuberculose, à la drogue et à l’alcool. Par conséquent, l’étude de la Commission Lancet sur la pollution et la santé a identifié ce phénomène comme le plus grand facteur de risque environnemental de maladie et de décès prématuré. En effet, il est responsable de 16% de tous les décès dans le monde.

La pollution reste la plus grande menace existentielle pour la santé humaine et planétaire et compromet la durabilité des sociétés modernes.

A révélé le professeur Philip Landrigan, co-auteur de l’étude.

La dernière analyse de la commission remonte à 2015. Depuis lors, le nombre de décès résultant de la pollution associée à la pauvreté, comme l’eau sale ou l’air domestique contaminé, a diminué. Cependant, cette diminution a été compensée par une augmentation du nombre de décès associés à la pollution de l’air extérieur et aux produits chimiques toxiques, souvent associés à la contamination industrielle.

En fait, comme l’a constaté la commission, les décès causés par la pollution de l’air et la pollution chimique ont augmenté de 66 % au cours des deux dernières décennies.

Ce phénomène est le résultat d’une urbanisation incontrôlée, d’une croissance démographique excessive et d’une dépendance aux énergies fossiles.

Les impacts de la pollution sur la santé restent énormes et les pays à revenu faible et intermédiaire supportent le poids de ce fardeau. Malgré ses énormes impacts sanitaires, sociaux et économiques, sa prévention est largement négligée dans l’agenda international du développement.

Dit Richard Fuller, auteur principal de l’étude.

Après tout, bien que les effets de la pollution sur les taux de mortalité soient avérés, les changements n’ont pas été nombreux, ce qui aggrave le problème.

Pollution : Une étude qui interroge l’air que nous respirons et avons aussi pur

L’étude de l’équipe a conclu que la pollution de l’air continue d’être responsable du plus grand nombre de décès, avec 6,67 millions, dans le monde. À son tour, le plomb a contribué à 900 000 décès prématurés et les accidents toxiques à 870 000 décès.

Pour renforcer ce que Richard Fuller a mentionné, 90 % de ces décès se sont produits dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les auteurs de l’étude formulent huit recommandations, en tenant compte des conclusions trouvées. En plus de proposer un panel intergouvernemental sur la pollution et un financement plus important dédié à son contrôle, ils ont fait appel à des philanthropes pour des dons, ainsi qu’un meilleur suivi du phénomène et la collecte de données.

Pour Rachael Kupta, co-auteur de l’étude, la pollution « est une menace planétaire » et il est important de définir des mesures globales pour faire face aux effets de tous les principaux polluants modernes.