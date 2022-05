Pourquoi Netflix perd-il des utilisateurs ?

Netflix a été un succès incontestable. Cependant, d’autres services ont commencé à arriver qui, d’une manière ou d’une autre, répondaient aux exigences des utilisateurs. La plateforme de streaming a perdu des utilisateurs et l’affaire n’est pas célèbre de son côté.

Aujourd’hui, nous énumérons quelques-unes des raisons possibles.

Pour la première fois en une décennie, Netflix a perdu un nombre substantiel d’utilisateurs, avec environ 200 000 abonnés qui ont abandonné leur compte. Compte tenu des changements qui ont été annoncés, il peut y avoir plusieurs raisons d’abandon.

Rencontrez-en quelques-uns :

1 – Le départ de Netflix de Russie

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février de cette année, Netflix a rejoint tant d’autres entreprises à travers le monde et a décidé de suspendre son activité dans le pays. Après avoir procédé à cette suspension, la plateforme a reconnu avoir perdu environ 700 000 utilisateurs.

2 – Augmentation des prix de la plateforme aux États-Unis et au Canada

Début 2022, Netflix a décidé d’augmenter son prix aux États-Unis d’Amérique et au Canada. Compte tenu du nouveau coût, de nombreux utilisateurs ont quitté la plate-forme. À la suite de cette augmentation, il a perdu environ 600 000 utilisateurs.

3 – Partage de comptes

Netflix a eu du mal avec le partage de compte au fil des ans, car les utilisateurs ignorent que la plate-forme n’autorise pas le partage de mot de passe. En fait, le service estime qu’environ 100 millions de foyers dans le monde utilisent la plateforme sans payer pour cela.

Comme nous l’avons vu ici, la société pourrait résoudre ce problème plus tard cette année.

4 – Large éventail d’alternatives à Netflix

Bien qu’il soit l’un des plus connus, Netflix a été confronté à des concurrents à la hauteur. De Hulu, HBO Max et Amazon Prime, à Disney Plus et Apple TV. Les choix sont nombreux et, lors du choix, les utilisateurs pourront connaître plus d’avantages dans les alternatives. Après tout, puisque chaque plateforme propose un ensemble spécifique de contenus, le choix revient à celui qui garantit le plus d’options à l’utilisateur.

Bien qu’elle ne plaise ni à Netflix ni à ses actionnaires, la baisse des utilisateurs se justifie aisément par cet ensemble de facteurs qui, qu’on le veuille ou non, influencent le marché.

A lire aussi :