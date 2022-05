Les Instagram Stories vont changer, les influenceurs se préparent !

Les histoires Instagram sont l’une des fonctionnalités les plus utilisées de l’application. Ils servent à raconter les choses du quotidien, à répondre aux questions des followers, à mettre en avant les publications faites dans le fil ou encore à partager des liens externes. C’est l’un des moyens les plus puissants de se connecter avec les abonnés, mais cela peut aussi être ennuyeux lorsqu’il y a des « trains » d’histoires à regarder.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas la patience de voir autant de stories à la suite, sachez que la fonctionnalité va changer… les influenceurs se préparent !

Les histoires Instagram changent

Dans les 24 heures, sur les réseaux sociaux les plus populaires, vous trouverez déjà la possibilité de partager des histoires qui s’auto-éliminent après ce délai. C’est pourtant sur Instagram que l’interaction entre followers et followers est la plus expressive. Pour les créateurs de contenu, 4 ou 5 histoires en 24 heures peuvent être plus précieuses pour la publicité qu’une publication de flux qui y reste pour toujours.

Mais lorsque les gens décident de créer des histoires sans fin, de répondre aux questions des abonnés, de montrer les détails de leur vie ou toute autre option, nombreux sont ceux qui sautent rapidement les messages ou passent simplement à la personne suivante.

Selon certains partages d’utilisateurs brésiliens, le « train d’histoires » disparaît et est remplacé par l’option « Afficher tout ».





Dans l’un des exemples, un utilisateur a partagé 33 histoires sur Instagram, mais le suiveur n’en voit que trois. Si vous souhaitez ensuite voir tout ce qui a été partagé, vous devrez sélectionner la nouvelle option.

Jusqu’à présent, en plus du Brésil, rien ne prouve qu’une telle fonctionnalité dans les tests soit disponible dans plus de régions. La taille des utilisateurs concernés par cette nouveauté est également inconnue.

Si cette fonctionnalité devient disponible à l’échelle mondiale, ce qui semble être juste, les utilisateurs, en particulier ceux qui travaillent avec la plateforme, devront être encore plus sélectifs dans les publications qu’ils font et dans la façon dont ils interagissent avec leur public.