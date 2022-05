Acer annonce une paire de moniteurs 3D stéréoscopiques portables sans lunettes

Conclusion : Dans le cadre de sa conférence de presse mondiale mercredi, Acer a dévoilé une paire d’écrans 3D stéréoscopiques portables ciblant les joueurs, les amateurs de divertissement à domicile et les professionnels de la création. Les visuels sont séduisants (en supposant qu’ils aient la même apparence en personne que dans les supports marketing), mais le prix élevé et le logiciel propriétaire pourraient tenir à distance certains acheteurs potentiels.

Acer SpatialLabs View et SpatialLabs View Pro sont des écrans IPS 4K autonomes de 15,6 pouces (3 840 x 2 160 à 60 Hz) capables de produire des images 3D stéréoscopiques sans lunettes. Les deux ont des temps de réponse inférieurs à 30 ms, un rapport de contraste de 1200: 1, une luminosité de 323 nits et couvrent 100% de la gamme de couleurs Adobe RVB. Le panneau ne pèse que 3,3 livres pour une portabilité améliorée.

Ailleurs, vous trouverez une connexion HDMI 2.0, un connecteur USB 3.0 et une batterie lithium-ion de 56 Wh. En fait, la seule différence matérielle perceptible entre les deux est que le modèle Pro prend en charge le montage mural VESA.

Les derniers moniteurs d’Acer s’appuient sur un logiciel pour que la magie opère. TrueGame, par exemple, est l’application qui active les visuels 3D dans les jeux vidéo. Après avoir lancé l’application, sélectionnez simplement le titre souhaité et cliquez sur « Jouer ». L’application lancera automatiquement le jeu et chargera tous les fichiers nécessaires à partir du profil 3D préconfiguré. Plus de 50 jeux seront pris en charge au lancement, y compris des succès comme Forza Horizon 5, God of War, The Witcher 3: Wild Hunt et Tiny Tina’s Wonderland.

« Il s’agit d’une toute nouvelle façon de jouer qui offre une immersion sans précédent. Les pièces semblent plus spacieuses, les objets apparaissent véritablement superposés et les aventures deviennent plus excitantes, tout en douceur, en temps réel et sans avoir besoin de lunettes spéciales. . »

SpatialLabs Go, propriété exclusive d’Acer, utilise l’IA pour permettre aux utilisateurs de générer du contenu 3D comme des vidéos, des jeux Web ou des photos en appuyant simplement sur un bouton. Les utilisateurs sont même invités à importer des images ou des vidéos à partir de leurs propres appareils pour générer des images 3D stéréo simulées.

SpatialLabs View d’Acer (ASV15-1B) sera disponible cet été à partir de 1 099 $.