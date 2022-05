Mars : le robot InSight de la NASA se prépare à mourir

L’un des gros problèmes des équipements qui peuplent le sol martien est la poussière qui recouvre tout sur Mars. Plusieurs sondes et robots ont déjà « perdu la vie » sous ce manteau de poussière qui ne permet pas au soleil d’alimenter les panneaux solaires des machines. Le robot InSight de la NASA est à court d’énergie. Seul un « miracle martien » peut le sauver.

Cette mission sera de dire au revoir à la Terre. Il a probablement atteint ses derniers mois de vie après plus de trois ans d’opérations en surface sur la planète rouge.

Une mort (à la famine) annoncée sur Mars

Après qu’InSight ait détecté plus tôt ce mois-ci le plus grand tremblement de terre martien, qui a enregistré un « maréchal » de magnitude 5 – le plus grand tremblement de terre jamais détecté sur une autre planète – les opérateurs de la mission ont annoncé que l’accumulation de poussière sur les panneaux solaires du robot affamait lentement InSight (énergie).

À moins que l’appareil terrestre ne soit honoré par un diable de vent fortuit qui souffle une partie de la saleté des panneaux, InSight mettra fin à ses opérations scientifiques cet été et sera officiellement mort d’ici la fin de l’année.

Nous avons été très occupés sur Mars ces trois dernières années et demie. Nous avons obtenu des données sans précédent sur l’intérieur profond de Mars, ainsi que sur son climat et ses champs magnétiques.

Il a mentionné Bruce Banerdt, l’enquêteur principal d’InSight, lors du briefing.

InSight est la première mission conçue pour étudier l’intérieur de Mars. Son action a profité d’un sismomètre construit en France appelé l’Expérience Sismique pour la Structure Intérieure (SEIS). SEIS a détecté plus de 1 300 tremblements de terre martiens depuis qu’il a été placé à la surface de la planète au début de la mission.

En plus de faire la lumière sur l’activité géologique de Mars, le sismomètre a ouvert une fenêtre sur les couches souterraines de Mars, étudiant comment les ondes sismiques traversent ses caractéristiques intérieures.

La mission est également équipée d’une « taupe » robotisée de fabrication allemande, appelée Heat Flow and Physical Properties Package (HP3), qui était destinée à creuser jusqu’à cinq mètres dans la surface martienne. Malheureusement, la taupe n’a pas pu gagner de traction dans la terre inhabituellement dure du site d’atterrissage d’InSight et a été retirée après avoir foré environ deux mètres dans le sol.

En plus de SEIS et HP3, la mission comprend un instrument appelé Rotation and Interior Structure Experiment (RISE) qui a mesuré l’oscillation du pôle Nord de Mars alors que la planète orbite autour du Soleil. Ces données peuvent être utilisées pour découvrir des informations sur les caractéristiques intérieures de la planète.

Selon la NASA, si seulement 25% des panneaux d’InSight étaient balayés par le vent, le vaisseau spatial gagnerait environ 1 000 wattheures par soleil, soit suffisamment pour continuer à collecter des données scientifiques.

Cependant, au rythme actuel, la puissance diminue, les instruments non sismiques d’InSight seront rarement activés après la fin du mois de mai.