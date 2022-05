Bandai Namco confirme LEGO Brawls sur consoles

Bandai Namco a révélé la semaine dernière que LEGO Brawls était en route vers les consoles.

Venez en apprendre plus sur ce jeu d’action chaotique avec le sceau de qualité du partenariat entre Bandai Namco et LEGO.

Bandai Namco a récemment annoncé qu’il publierait le bagarreur multijoueur LEGO Brawls sur les consoles du monde entier à la fin de l’été 2022, avec des précommandes disponibles dès maintenant au détail.

LEGO Brawls, développé par Red Games, est un jeu vidéo de combat hautement compétitif (et tout aussi amusant) pour toute la famille, et il arrivera sur les consoles du monde entier l’été prochain.

Le jeu, précédemment sorti en exclusivité Apple Arcade en 2019, est le premier du genre et donne aux joueurs le contrôle total des figurines LEGO personnalisables, dans un jeu de combat multijoueur avec des niveaux inspirés des ensembles LEGO emblématiques.

Comme il se doit, étant donné qu’il s’agit d’un jeu LEGO, LEGO Brawls offre aux joueurs une quantité et une diversité considérables d’options de personnalisation pour leurs avatars. Les joueurs pourront mélanger et assortir les briques LEGO officielles et créer des combattants uniques en leur genre, avec des chargements et des bonus personnalisés adaptés aux préférences et au style de jeu de chaque joueur.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, les joueurs pourront débloquer encore plus de figurines LEGO, de pouvoirs et d’emotes inspirés des ensembles LEGO classiques comme Ninjago, par exemple.

Les joueurs peuvent rivaliser avec tout, des baguettes et des canons aux tartes et aux poings de fusée. Avec une gamme de modes multijoueurs, des défis uniques et des conditions de victoire, chaque membre de la famille peut participer à la compétition de casse-briques.

Les modes multijoueurs de LEGO Brawls permettent le multijoueur local jusqu’à huit joueurs sur Xbox et Switch, et jusqu’à quatre joueurs sur PlayStation. D’autre part, il y aura des modes coopératifs qui prendront en charge entre deux et quatre joueurs en ligne.

LEGO Brawls sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X Xbox One et Nintendo Switch à la fin de l’été 2022.