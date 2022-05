Apple a publié la version bêta 1 d’iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 et watchOS 8.7

Après avoir sorti ce lundi la version finale des systèmes d’exploitation iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 et watchOS 8.6, la firme de Cupertino continue de bricoler le logiciel et apporte désormais la bêta 1 d’iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 et watchOS 8.7.

En plus de l’actualité de l’accessibilité promise et annoncée par la technologie, quoi d’autre pourrait être en préparation avant iOS 16 ?

Nous progressons à grands pas vers la découverte des nouveautés d’iOS 16 et des autres systèmes d’exploitation qui seront présentés à la WWDC 2022. Malgré certaines rumeurs affirmant que cette nouvelle version contiendra quelques bugs et que les développeurs ne la recevront qu’en bêta 3, la la vérité est qu’iOS 15 bouge toujours.

Quoi de neuf dans iOS 15.6 Beta 1 ?

Il n’est pas encore clair qu’en plus des ajustements de sécurité normaux, Apple apporte plus que ce qu’il a promis. Cependant, nous savons par l’expérience des versions précédentes que les bêtas prennent plusieurs versions avant que le public ne les ait disponibles.

D’après ce que nous avons vu, cette version est aujourd’hui 19G5027e. Voici ce qu’Apple a annoncé avec iOS 15.5 plus tôt cette semaine :

Mises à jour de l’application Wallet et nouvelle fonctionnalité HomePod pratique

Prise en charge des applications avec achats externes

Intégration des entités Bancomat et Bancontact dans Apple Pay

Renommer fourni dans iTunes Pass dans l’application Wallet

Fonctionnalité du système qui bloquera les « Lieux sensibles » pour les souvenirs dans l’application Photos.

correctifs de sécurité

En plus d’iOS, les autres appareils ont également reçu des mises à jour :

Cependant, avec l’installation sur les différents appareils, vérifions s’il y a bien des nouveautés.