Apple apporte des nouvelles pour marquer la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité

Apple a toujours été attentif et engagé envers l’accessibilité. La philosophie de la marque a toujours été d’apporter toutes les options disponibles sur les appareils et les plateformes. Ainsi, conformément à la règle, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, le géant de Cupertino a annoncé plusieurs nouveautés qu’il apportera à ses systèmes d’exploitation dédiés à l’accessibilité.

Pour marquer la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Apple a annoncé une longue liste de fonctionnalités d’accessibilité à venir sur ses produits plus tard cette année.

Dans un communiqué de presse d’Apple, il a brièvement présenté les fonctionnalités à venir sur l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch.

En utilisant les progrès du matériel, des logiciels et de l’apprentissage automatique, les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent utiliser leur iPhone et leur iPad pour parcourir les derniers mètres jusqu’à leur destination avec Door Detector ; Les utilisateurs souffrant de handicaps physiques et de mobilité, qui peuvent compter sur des technologies d’assistance telles que Voice Control et Stick Control, peuvent contrôler entièrement Apple Watch depuis leur iPhone avec Apple Watch Projection ; et la communauté sourde et malentendante peut suivre les sous-titres en temps réel sur iPhone, iPad et Mac.

Apple étend également la prise en charge de son lecteur d’écran VoiceOver leader du secteur avec plus de 20 nouvelles langues et paramètres régionaux. Ces fonctionnalités seront disponibles plus tard cette année avec des mises à jour logicielles sur les plates-formes Apple.