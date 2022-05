Huawei présente de nouveaux objets pliables et même portables, dont le Huawei S-TAG

Huawei est officiellement revenu aux événements en face à face. Bien qu’il ait déjà organisé certains événements avec un public local, après le début de la pandémie, il a présenté aujourd’hui de nouveaux produits au marché international depuis Milan avec une salle pleine, où Netcost-security.fr était présent.

Lors d’un événement axé sur la santé et la forme physique, la société a dévoilé la Huawei Watch GT3 Pro, la Huawei Watch Fit 2, la Huawei Mate Xs 2, la Huawei Watch D, la Huawei S-TAG et la Huawei Band 7, toutes spécialement conçues pour simplifier la journée. .la journée des consommateurs.

Les grandes stars de l’événement d’aujourd’hui sont les smartwatches Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2. Cependant, l’événement ne s’est pas limité à ces deux produits. Autre nouveauté sur le segment des smartphones avec un nouvel appareil pliable, le Huawei Mate Xs 2.

Huawei Compagnon Xs 2

Le nouveau smartphone pliable de Huawei, le Huawei Mate Xs 2, ne pèse que 255 g et ne mesure que 5,4 mm d’épaisseur, et présente le premier design en fibre de verre 3D pour obtenir une fusion de couleurs et de textures esthétiques.

Pour obtenir une surface ultra-plate, minimaliste et naturelle, le téléphone utilise le Falcon Wing Design, dans lequel le mouvement de la charnière et de l’écran sont synchronisés avec précision. Pour l’écran du téléphone portable, Huawei utilise une technologie très développée par la marque elle-même, pionnière du secteur, qui en fait le premier écran capable d’amortir les chocs, pour un smartphone totalement fiable.

Pour améliorer encore la convivialité, le Huawei Mate Xs 2 est équipé d’un écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces pour offrir un contenu haute résolution et d’une batterie à base de silicium pour une plus grande densité et une plus grande endurance.

De plus, il est doté de la technologie Huawei SuperCharge 66W qui permet une charge à 90 % en seulement 30 minutes, et d’une couche antireflet nano optique pour aider à réduire l’éblouissement lorsque vous regardez l’écran. Le smartphone intègre également des interactions innovantes avec des capacités multitâches et des gestes de fenêtre flottante pour fournir un contrôle transparent pendant le fonctionnement multi-fenêtres.

Bande Huawei 7

Le Huawei Band 7 apparaît déjà dans le segment des wearables, en tant que smartband qui remplit des fonctions professionnelles dans le domaine de la santé et de la forme physique. Cet appareil dispose d’une fonctionnalité de suivi de la condition physique dans un corps plus mince, moins de 10 mm d’épaisseur et pesant seulement 16 g.

Il est équipé d’un écran AMOLED, avec un rapport écran/corps de 64,88 % et une résolution de 194 x 368, pouvant présenter des contenus plus vifs.

Avec Huawei Band 7, les utilisateurs peuvent personnaliser le cadran de leur montre selon l’option qu’ils préfèrent : cadrans de montre prédéfinis ; cadrans de phase de lune capables d’afficher les heures de lever et de coucher du soleil ainsi que 8 phases de lune et l’affichage des changements de marée en temps réel ; et plus de 4 000 thèmes avec des couleurs correspondant au style personnel de l’utilisateur.

Avec le nouveau système de mesure de la course à pied de Huawei, Running Ability Index (RAI), les utilisateurs peuvent évaluer objectivement leur capacité d’entraînement à la course et découvrir les progrès en temps réel. Pendant l’entraînement, ils peuvent également utiliser Huawei TruSeen ™ 4.0 pour suivre en continu, rapidement et avec précision leur fréquence cardiaque avec deux LED 3 en 1 et une photodiode pour une plus grande entrée de lumière.

Huawei S-TAG

Le Huawei S-TAG vise à aider les consommateurs à comprendre leur condition physique et à améliorer l’efficacité de leur entraînement, tout en réduisant le risque de blessure grâce à des capteurs de mouvement multifonctionnels et dynamiques. Avec un design léger de seulement 7,5 g, le Huawei S-TAG est facile à transporter pendant l’entraînement. Cet appareil a un design innovant, facile à assembler.

Il est également équipé de capteurs haute précision à 9 axes intégrés, leaders de l’industrie, pour surveiller avec précision la posture de course en fonction des données de mouvement des pieds et de la taille des utilisateurs, qui sont mesurées sur la base de 13 types de données de course. réaliser la course parfaite.

En plus d’enregistrer ces données, Huawei, en partenariat avec l’Institut chinois des sciences du sport, fournit des analyses et des conseils professionnels aux athlètes.

Le Huawei S-TAG peut être facilement connecté à l’application Huawei Health et à d’autres smartwatches via Bluetooth. En outre, il prend également en charge les mesures de cyclisme de base telles que la cadence, la vitesse et la distance.

Montre Huawei D

Huawei Watch D est le premier appareil portable de Huawei capable de surveiller la tension artérielle, fournissant une mesure précise de la tension artérielle à tout moment, n’importe où, idéal pour les patients hypertendus. Avec une taille et un poids de 1/6 d’un tensiomètre traditionnel, Huawei Watch D utilise une mini pompe innovante, la pression de la pompe à air peut atteindre 40 kPa, garantissant que la pression artérielle peut être mesurée jusqu’à 230 mmHg, ce qui équivaut à la gamme de sang traditionnel. moniteurs de pression.

Avec plusieurs modes d’entraînement et des fonctions de surveillance de la santé, Huawei Watch D prend non seulement en charge la mesure de la pression artérielle, mais il surveille également la fréquence cardiaque, le sommeil, la SpO2, le stress et la détection de la température de la peau, et est équipé de plus de 70 modes d’entraînement. En mode intelligent, il offre jusqu’à 7 jours d’autonomie de la batterie, ce qui garantit qu’il peut être utilisé en continu sans avoir besoin d’être rechargé fréquemment.

Le lancement de la HUAWEI WATCH D est actuellement en cours d’approbation sur plusieurs marchés en dehors de la Chine et devrait atteindre les pays d’Europe occidentale comme le Portugal d’ici la fin de l’année.