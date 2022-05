Apple poursuivi pour réclamations Amber Alert a endommagé de façon permanente l’ouïe d’un enfant portant des AirPods

En bref: Apple et son partenaire de fabrication sont poursuivis par la famille d’un garçon de 12 ans pour des allégations selon lesquelles il aurait subi des dommages auditifs permanents à la suite d’une alerte Amber jouant à un « niveau époustouflant » via ses AirPods Pro.

Street Insider rapporte que la famille du garçon poursuit à la fois Apple et son partenaire de fabrication Luxhshare dans le cadre du procès intenté à San Jose, en Californie, cette semaine. Carlos Gordoa et Ariani Reyes disent que leur fils, identifié uniquement comme BG, doit maintenant porter une prothèse auditive pour le reste de sa vie à la suite de l’alerte Amber.

La famille dit que l’incident s’est produit alors que BG regardait Netflix sur son iPhone avec l’un des écouteurs sans fil dans son oreille droite. Selon la poursuite, une alerte Amber a joué à un niveau si fort qu’elle a « déchiré » le tympan de BG, endommagé sa cochlée et blessé son ouïe. En plus d’avoir besoin d’un appareil auditif en raison d’une perte auditive, il souffre maintenant d’acouphènes et de vertiges.

Apple et Luxshare sont accusés de « négligence et de fraude pour avoir omis de concevoir et de tester correctement les appareils, d’avoir omis d’avertir les utilisateurs que les écouteurs sont sujets à des augmentations rapides et inattendues du volume de l’oreille et d’avoir omis de fabriquer correctement les AirPods ».

La poursuite ajoute que si Apple avait conçu les AirPods pour s’ajuster automatiquement à des niveaux sûrs ou fournir des avertissements sur les augmentations de volume associées aux alertes, BG « vivrait une vie normale ».

Cupertino est également accusé d’avoir reçu au moins 1 538 plaintes concernant des augmentations soudaines de volume survenant avec les AirPod par le biais d’alertes ou de notifications depuis 2019.

La famille demande des dommages-intérêts pour les dommages physiques, la douleur et la souffrance, l’invalidité, l’angoisse mentale, le traumatisme émotionnel et les dépenses médicales futures du garçon, ainsi que des dommages-intérêts punitifs contre Apple.

Les alertes Amber sont des alertes d’urgence, gouvernementales et de sécurité publique qui couvrent les menaces imminentes pour la sécurité et la vie, ainsi que les conditions météorologiques extrêmes. Ils peuvent être désactivés dans l’application Paramètres, bien que les alertes gouvernementales ne puissent pas être désactivées dans certains pays et régions.