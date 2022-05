Huawei Watch GT 3 Pro : la smartwatch pleine de nouveautés est arrivée pour dominer le marché

Il ne fait aucun doute que Huawei occupe une position unique et consolidée sur le marché des smartwatch. Avec de nombreux tests donnés et avec des modèles uniques, il donne aux utilisateurs les meilleures propositions.

Aujourd’hui, Huawei a montré à nouveau pourquoi il a atteint cette position, en faisant connaître la Watch GT 3 Pro. Cette nouvelle smartwatch enfreint les règles et se prépare à dominer le marché.

C’est lors de son événement dédié aux smartwatches que Huawei a révélé son actualité pour ce marché. La marque a présenté la nouvelle Watch GT 3 Pro, l’évolution naturelle de ses derniers modèles qui sont sur le marché.

Cette nouvelle montre intelligente s’attache clairement à combiner une ligne classique que tout le monde aime, avec une gamme toujours croissante de capteurs et d’informations. C’est quelque chose d’attendu et c’est maintenant une réalité.

Le pari de Huawei est clair et cette fois-ci, il mise sur une montre également directement dédiée aux femmes. Le modèle 43 mm est le bon pari et reprend tout ce que le plus grand modèle apportera.

La nouvelle Watch GT 3 Pro rassemble plusieurs éléments que nous voulons tous dans une smartwatch. On parle de la longue durée de vie de la batterie, qui atteint désormais 14 jours sur le modèle 46 mm et 7 jours sur le plus petit modèle.

Il existe également de nombreux capteurs de santé qui permettent à cette montre d’accéder à des informations qui seront sûrement utiles aux utilisateurs. Le capteur TrueSeen TM 5.0+ se chargera de toute la surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2.

Bien sûr, le sport est de plus en plus important et c’est pourquoi la nouvelle Watch GT 3 Pro de Huawei propose désormais plus de 100 modes d’entraînement. La marque met en avant le mode formation plongée libre qui donne accès à des informations pertinentes pour les pratiquants de cette modalité.

Dans le domaine des matériaux, nous avons le titane comme élément marquant du modèle masculin. La grande nouveauté est la présence d’une version en céramique dans le modèle 43 mm, quelque chose d’unique et distinct pour le public féminin.

Huawei a également misé sur les bracelets et nous avons donc une version sportive, le classique et le métal, dans le modèle 46 mm. Pour les femmes, en plus de la version céramique, nous avons une version cuir.

Côté prix, la nouvelle Watch GT3 Pro apparaît sur le marché en plusieurs versions. Nous avons donc le modèle 46 mm (classique et Sport) à 399 euros, avec le modèle Elite à 519 euros.

Dans le domaine féminin, la version Classis sera au prix de 499 euros et le modèle en céramique coûtera 619 euros. Chacune de ces montres précommandera l’offre Freebuds 4i.