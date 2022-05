Huawei Watch Fit 2 – Une montre intelligente créée pour les jeunes

Huawei vient également de présenter une nouvelle montre intelligente qui rejoint la famille Huawei Watch Fit Series. La Huawei Watch Fit 2 a été conçue pour les jeunes tant pour son design que pour les fonctionnalités de surveillance et de synchronisation disponibles.

La Huawei Watch Fit 2 commence à arriver dans les magasins au Portugal le 15 juin, à partir de 169 €.

Huawei Watch Fit 2 – le nouveau design

La Huawei Watch Fit 2 est spécialement conçue pour les jeunes technophiles. Il est livré avec un écran rectangulaire de 1,74 pouces aux coins arrondis, avec un nouveau design plus large pour une expérience encore plus interactive et intuitive que le modèle précédent.

La Huawei Watch Fit 2 dispose d’un haut-parleur, vous permettant désormais de répondre et de passer des appels via Bluetooth sans avoir à décrocher votre smartphone. Les animations de remise en forme et le suivi audio ont été mis à jour pour une expérience d’entraînement plus immersive, tandis qu’une multitude de fonctionnalités de santé aident les utilisateurs à suivre sans effort leur santé au quotidien.

Chaque édition de la Huawei Watch Fit 2 offre un choix unique de couleurs, les utilisateurs optant pour un bracelet en silicone doux et confortable, un cuir élégant ou le bracelet milanais élégant. Ainsi, la Huawei Watch Fit Active Edition poursuit le design de la génération précédente, dans les couleurs Noir, Rose et Bleu. La nouvelle Huawei Watch Fit Classic Edition est livrée avec deux bracelets en cuir, un blanc et un gris. Enfin, la version Huawei Watch Fit Elegant Edition est également proposée avec deux options différentes : un bracelet en métal doré et un en métal argenté.

Une autre nouveauté est la possibilité d’ajouter des contacts fréquemment utilisés dans l’application Huawei Health, pour faciliter les conversations avec les personnes les plus importantes. Et si les utilisateurs ne peuvent pas répondre à un appel, ils peuvent désormais envoyer un message personnalisé en un seul clic.

Une montre conçue pour les sports d’intérieur et d’extérieur

Le GPS est également une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment courir, car il augmente la précision du suivi de l’itinéraire emprunté.

Le chemin Terrain de sport vous permet de surveiller les kilomètres et le rythme de votre course, tandis que la nouvelle fonction Route Import/Export permet aux utilisateurs d’importer leur itinéraire habituel dans leur montre intelligente et même de partager leurs itinéraires avec des amis et de les inviter à participer, ce qui rend l’expérience de course plus amusante .

Outre vie intelligenteHuawei Watch Fit 2 offre de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion de l’exercice et la surveillance de la santé 24h/24 et 7j/7.

En pensant aux coureurs, Huawei Watch Fit 2 intègre l’indice de capacité de course (RAI) de Huawei, qui analyse la taille, l’âge, le poids, la condition physique et l’expérience de course d’un utilisateur pour créer un plan d’entraînement de niveau professionnel adapté à ses objectifs. Les données sont automatiquement analysées et les suggestions d’entraînement ajustées en fonction des progrès de l’utilisateur afin qu’il s’améliore constamment et travaille vers ses objectifs.

Demande de santé

Grâce à l’application Huawei Health, les utilisateurs peuvent accéder au centre de gestion de la vie saine pour créer un plan de bien-être unique, comprenant des objectifs de pas quotidiens, la consommation d’eau, des entraînements, des sourires et plus encore.

L’application crée des rappels quotidiens, offrant des commentaires positifs afin que les utilisateurs se sentent bien dans le maintien d’un mode de vie plus sain. Il y a même un rappel de réveil, avec audio et animation, pour vous rappeler de rester actif tout au long de la journée.

Il suit également une gamme de données de santé, alimentées par la technologie Huawei TruSeen ™ 5.0, pour une surveillance plus précise de la fréquence cardiaque, mesurant avec précision le BPM et la teneur en oxygène du sang (SpO2) des utilisateurs. De plus, la Huawei Watch Fit 2 est capable d’analyser les différentes étapes du sommeil de chaque utilisateur, en surveillant leurs habitudes de sommeil dans le temps, puis en étant capable d’identifier d’éventuels problèmes de sommeil et de leur proposer les meilleures solutions.

Une autre des caractéristiques de santé de la Huawei Watch Fit 2 est la surveillance du cycle menstruel, qui évalue la fréquence cardiaque, la température de la peau et la fréquence respiratoire du porteur pour prédire avec précision la période dans laquelle elle se trouve et lui rappeler à l’avance le début des menstruations, de sorte que vous peut toujours être préparé. La Huawei Watch Fit 2 aide également à gérer le stress en rappelant aux utilisateurs de « ralentir » et de respirer lorsqu’ils commencent à se sentir trop débordés.

prix et disponibilité

La Huawei Watch Fit 2 sera mise en vente au Portugal le 15 juin. Les versions Active auront un prix conseillé de 169 €, la version Classic 199 € et la version Elegant 249 €. A noter que l’Elegante dourado n’arrivera qu’en août. L’Elegant Grey sera mis en vente le 7 juillet.