Wondershare HiPDF, un service PDF en ligne tout-en-un qui accélère votre travail

Wondershare HiPDF est le dernier service PDF en ligne tout-en-un qui accélère n’importe quel travail. Ainsi, pour ceux qui recherchent ces fonctionnalités inhérentes à des logiciels comme Adobe Acrobat, vous trouverez une série d’options qui vous aideront à y parvenir.

Évitez les logiciels lourds, gourmands en mémoire et souvent dotés d’une interface utilisateur graphique complexe. Nous sommes face à quelque chose de révolutionnaire dans le monde des PDF. Alors ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Qu’est-ce que Wondershare HiPDF et qu’est-ce que c’est un service en ligne ?

Qu’est-ce que Wondershare HiPDF de toute façon ? En bref, on peut dire que c’est l’un des meilleurs éditeurs PDF en ligne et de bureau de 2022, avec des fonctionnalités importantes telles que :

Édition,

La navigation,

Conversion,

Révision,

Protection des documents PDF.

Ainsi, HiPDF vous offre un ensemble complet d’options allant de la modification des PDF au dessin, en passant par l’édition, la découpe de texte, la numérotation et même la modification de la couleur d’arrière-plan.

Dans le détail, que peut-on attendre de Wondershare HiPDF

La raison pour laquelle Wondershare HiPDF peut être considéré comme l’un des meilleurs éditeurs PDF en ligne est qu’il possède des fonctionnalités différenciantes. Voyons maintenant :

Convertir un PDF en ligne en Word/Excel/JPG/PPT

La conversion PDF est l’une des principales forces de HiPDF. Par conséquent, ce logiciel peut convertir des PDF en presque tous les formats de fichiers populaires, notamment :

MS Word,

exceller,

JPG,

png,

PPT,

entre autres.

Compression de fichiers PDF

En fait, il est courant de trouver des services en ligne qui empêchent considérablement les utilisateurs de télécharger leurs PDF en imposant toutes sortes de limitations, notamment en ce qui concerne la taille du fichier. Dans ce cas, HiPDF excelle car il n’a pas de limites.

Cependant, il est également important de noter la fonction de compression en groupes, c’est-à-dire que HiPDF convertit plusieurs fichiers PDF en même temps et à la fois.

Fusionner des fichiers PDF en ligne

Certainement, qui n’a pas eu besoin de fusionner plusieurs documents différents en un seul ? Ici, ce logiciel n’a pas oublié cette fonction importante et l’a inclus dans ses fonctions.

Précision OCR élevée

De la même manière que nous avons décrit les différentes fonctions de HiPDF, nous pouvons également décrire l’algorithme OCR de précision qui fait partie du service.

Ainsi, l’OCR, ou reconnaissance optique de caractères, est quelque chose qui est utilisé pour numériser un document et même pour le modifier après qu’il a été numérisé.

Il est important de noter que le système OCR inclus prend en charge jusqu’à 20 langues différentes.

Version de bureau

En plus de ses offres en ligne, la version physique, ou également appelée version de bureau, qui ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner, est incontournable.

Ensuite, la version desktop, apporte toutes les fonctionnalités importantes déjà citées :

Peut convertir PDF,

Permet de créer un PDF de base,

Il aide à chiffrer,

Compresser le PDF

Fusionnez plusieurs fichiers PDF en un seul, plus rapidement que jamais.

En fin de compte, cette version de bureau peut et doit être considérée comme une alternative très abordable et sans tracas à des logiciels plus complexes, tels qu’Adobe Acrobat DC.

Wondershare HiPDF est pour qui ?

Cependant, si vous cherchez des raisons d’utiliser HiPDF comme une alternative en ligne claire à Adobe Acrobat, sachez par exemple que HiPDF peut convertir des PDF aux formats Microsoft Office, HTML, Rich Text, Plain Text et même divers types d’images.

Au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu, voici quelques arguments supplémentaires :

Facile à utiliser – Le meilleur logiciel est toujours le plus simple et le plus facile à utiliser. D’autres logiciels documentés sont livrés avec de nombreuses limitations et fonctionnalités déroutantes pour la plupart des utilisateurs. Avec HiPDF, il n’y a aucune raison de s’inquiéter car il n’y a pas de confusion.

Rentabilité – La principale raison pour laquelle les gens préfèrent HiPDF Desktop à d’autres applications est qu’il est très rentable. Comment? Fournissant un large éventail de fonctionnalités et vous permettant même de créer vos propres documents PDF.

Service client productif – En ce qui concerne le service client, c’est simple : il prétend être au-dessus de la moyenne. S’il y a un problème quelconque ou si vous rencontrez un problème, il ne sera résolu que par un bon service client à temps.

Est-ce que Wondershare HiPDF est gratuit ?

En fait, Wondershare HiPDF a deux modes.

Si, d’une part, l’éditeur en ligne est libre d’utilisation, d’autre part, la version de bureau, qui bien qu’offrant un essai gratuit, a un coût associé pour que nous puissions profiter de toutes les fonctionnalités premium et dispose de 2 types de comptes différents :

Conclusion

En résumé, le marché du PDF est très concurrentiel. De nos jours, il est difficile de battre les noms les meilleurs et les plus bruyants, bien connus de la plupart des lecteurs.

Cependant, il est prudent de dire que HiPDF, avec ses fonctionnalités uniques, en particulier le service en ligne, a réussi à conquérir rapidement le podium car il s’agit d’un produit simple et facile à naviguer, contrairement aux autres éditeurs PDF disponibles sur le marché.

De cette façon, son interface utilisateur minimaliste est parfaite pour tout utilisateur minimal et facile. Le flux de travail de HiPDF est si fluide qu’il peut être utilisé même pour les besoins professionnels les plus avancés.

Enfin, on peut signaler une faille dans tout cet appareil : il semblerait que quelqu’un ait oublié une version pour MAC. Nous sommes certains que vu le succès de l’application, à la fois en ligne et sur ordinateur, elle deviendra bientôt une réalité.