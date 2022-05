Sous-titres en temps réel et détection de port : les nouveaux outils d’accessibilité d’Apple

Une série d’innovations importantes, qui s’inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, qui se tiendra le 19 mai prochain. Détails ci-dessous.

Apple a annoncé une nouvelle vague de fonctionnalités pour améliorer l’accessibilité de ses appareils. Ces innovations verront le jour d’ici la fin de l’année, à travers une mise à jour logicielle dédiée aux iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Cela commence par des sous-titres en temps réel pour tout contenu audio – donc FaceTime, visioconférence (avec attribution automatique pour identifier l’orateur), streaming vidéo ou conversations en personne – sur iPhone, iPad et Mac, tout en gardant les informations privées. La version bêta des sous-titres en temps réel arrivera d’ici la fin de 2022 aux États-Unis et au Canada pour iPhone 11 et versions ultérieures, iPad avec processeur A12 Bionic et versions ultérieures, et Mac avec processeur Apple Silicon. La poussée vers cette fonctionnalité vient de Google, qui avec la sortie d’Android 10 a mis en place des sous-titres anglais en temps réel pour Pixel 2 et les appareils ultérieurs.

Autre nouveauté pour Apple Watch, qui étendra les commandes de reconnaissance basées sur les gestes Assistive Touch. Une fonctionnalité destinée aux personnes handicapées physiques et motrices. Eh bien, après la possibilité mise en place l’an dernier de mettre fin à un appel, d’ignorer les notifications, de prendre une photo, de lire des fichiers multimédia et de démarrer un entraînement d’un double pincement des doigts, une nouvelle fonction Mirroring arrive. Cela ajoute le contrôle à distance d’un iPhone couplé, en combinaison avec la technologie AirPlay, dans le but de faciliter l’accès aux fonctionnalités uniques de la montre.

A tout cela s’ajoute la personnalisation de la reconnaissance sonore. Bref, Apple a intégré la reconnaissance de sons spécifiques, comme un détecteur de fumée ou d’eau qui coule, pour avertir les utilisateurs sourds ou malentendants. Des améliorations également pour VoiceOver, l’application lecteur d’écran, qui accueillera 20 nouvelles langues : arabe, basque, bengali, bhojpuri (Inde), bulgare, catalan, croate, français (Belgique), galicien, kannada, malais, mandarin (Liaoning, Shaanxi , Sichuan), marathi, Shanghai (Chine), espagnol (Chili), slovène, tamoul, télougou, ukrainien, valencien et vietnamien. VoiceOver sera également amélioré sur le Mac, dont la révision du texte analysera les problèmes de formatage, et sur Apple Maps, où il prendra en charge de nouveaux sons et un retour haptique pour les itinéraires de marche.

Apple a également déclaré qu’il s’appuie sur des capteurs lidar, utilisés conjointement avec l’appareil photo de l’iPhone et de l’iPad, pour la détection des ports. Une technologie qui permettra aux utilisateurs de trouver des entrées et de décrire si la porte fonctionne avec un bouton ou une poignée et si elle est ouverte ou fermée.

Ce n’est pas encore fini : le Buddy Controller arrive, deux manettes de jeu en une, pour qu’un ami puisse aider quelqu’un à jouer, un peu comme on l’a vu dans le Xbox Copilot. Enfin, la vague d’améliorations comprend le mode d’orthographe à commande vocale avec saisie lettre par lettre, des commandes pour ajuster le temps d’attente de Siri pour répondre aux demandes et des modifications visuelles supplémentaires pour Apple Books, y compris le texte en gras, la personnalisation du thème, l’espacement des mots, etc. sur.

Une série d’innovations importantes, qui s’inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, qui se tiendra le 19 mai prochain. À cet égard, la société californienne a ajouté que des sessions en direct seront proposées dans les Apple Stores pour aider les utilisateurs à se familiariser avec les nouvelles fonctionnalités à venir.