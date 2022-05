Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 actualisées sont en stock au PDSF

Pourquoi c’est important : Il semble que le marché des cartes graphiques se rapproche de plus en plus de la normalité après ce qui semble être une éternité de prix ridicules et une disponibilité presque nulle. Le trio récemment publié par AMD de cartes RDNA 2 actualisées, qui ont été signalées comme étant en bon stock et vendues « strictement » selon le PDSF, illustre ce point.

AMD a lancé ce mois-ci les Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT et RX 6950 XT, toutes des mises à jour des versions standard (hors série xx50). Ils ne mettent peut-être pas le feu au monde, mais la bonne nouvelle est que ces trois nouvelles cartes sont disponibles et se vendent aux prix corrects.

Le prolifique matériel qui fuit Greymon55 a tweeté qu’il avait observé cette tendance, vers laquelle le marché se dirige depuis un certain temps.

Observé pendant un certain temps et constaté que 6x50XT est en bon stock et vendu strictement selon le PDSF. C’est une bonne tendance. – Greymon55 (@greymon55) 17 mai 2022

Un rapide coup d’œil à Newegg confirme les conclusions de Greymon55. Deux modèles phares Radeon RX 6950 XT (d’Asrock et Gigabyte) sont disponibles sur le site pour le PDSF de 1 099 $. Plusieurs GPU RX 6750 XT sont en stock à 549 $, et quelques cartes RX 6650 XT peuvent être saisies pour 399 $ – tous les prix recommandés.

Amazon propose également une Radeon RX 6950 XT au PDSF, bien que les cartes RX 6750 XT et RX 6650 XT les moins chères soient un peu plus élevées que les prix recommandés.

Le chemin a été long et difficile pour en arriver là. En mai de l’année dernière, les dernières cartes graphiques d’AMD et de Nvidia étaient deux à trois fois plus chères qu’elles n’auraient dû l’être. Heureusement, il y a eu une baisse constante depuis lors – ils sont maintenant à moins de 7% du PDSF en moyenne en Europe.

L’exploitation minière est un facteur important dans tout cela. Les prix de la crypto baissent depuis un certain temps, à tel point qu’Asus a récemment déclaré que la demande de cartes utilisées pour exploiter avait « disparu », ce qui a entraîné une diminution du nombre de cartes saisies en masse par les mineurs. Le crash crypto aura également joué un grand rôle.

Si vous envisagez de vous procurer l’une des nouvelles Radeon d’AMD, consultez d’abord nos critiques des RX 6750 XT et RX 6650 XT.

Hier, AMD a publié un graphique qui, selon elle, montre que la série Radeon, y compris le trio actualisé, offre de meilleures performances et une meilleure consommation d’énergie par dollar que les GPU Nvidia.