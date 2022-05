Final Fantasy XV a déjà atteint les 10 millions d’exemplaires vendus

S’il est un secteur technologique qui ne se démodera jamais et qui intéressera certainement les utilisateurs, c’est sans aucun doute le marché du jeu vidéo. Il y a de plus en plus d’offres et avec une qualité graphique incroyablement supérieure à ce qu’il y avait il y a quelques années.

Nous rapportons souvent le nombre d’unités vendues de divers jeux et aujourd’hui, il est temps de révéler que le jeu Final Fantasy XV a réussi à atteindre la barre des 10 millions d’exemplaires vendus, mais seulement six ans après son lancement officiel.

Ce n’est pas un nouveau jeu qui a rapidement atteint un record de ventes. Final Fantasy XV est déjà sorti en novembre 2016, mais il marque maintenant la réalisation d’un nombre important. Le populaire titre d’aventure RPG a réussi à atteindre 10 millions d’exemplaires vendus, près de six ans après son arrivée officielle sur le marché.

La nouvelle a été révélée et célébrée par le compte Twitter officiel dédié au jeu. On vous rappelle que le titre est arrivé sur les consoles Xbox One et PlayStation 4 en 2016, et seulement deux ans plus tard il avait sa version PC.

C’est en effet une étape importante qui mérite d’être célébrée, mais d’autres titres moins populaires publiés par Square Enix ont réussi à se vendre davantage. Un exemple de cela est Rise of the Tomb Raider, avec 11,8 millions d’exemplaires vendus, et Tomb Raider de 2013, qui s’est vendu à 14,5 millions d’unités. À leur tour, les chiffres de vente de Final Fantasy XV sont le double de ceux réalisés par Final Fantasy VII Remake (5 millions d’exemplaires vendus).

Au moment de sa sortie, le jeu a reçu plusieurs critiques négatives en raison de la façon dont l’aventure s’est terminée. Cette situation a conduit Square Enix à publier une mise à jour où ces derniers détails ont été modifiés, ce qui a encore accru la popularité du titre.

