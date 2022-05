Microsoft présente le nouveau Outlook pour Office Insiders

Chez Microsoft, ils font le plus gros pari depuis longtemps sur l’un de ses composants clés. Outlook est enfin modernisé et il le fait en pariant sur un changement radical et une intégration avec d’autres applications. On parlait déjà il y a quelques années du Fluid Framework et de ce qu’il impliquait et, après quelques années de travail dessus, le géant de Redmond est prêt.

Aujourd’hui, ils vont plus loin et ont partagé un aperçu du nouvel Outlook pour Windows, conçu pour apporter de la cohérence aux bases de code de Windows et du Web. Nous aidant à être plus productifs et à garder le contrôle de notre boîte de réception. Cette version comporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes telles que des rappels de messages et un nouveau tableau de bord de calendrier qui place les e-mails, le calendrier et les tâches dans la même vue. De plus, avec les composants de Microsoft Loop, nous pourrons collaborer dans Outlook et Teams sans perdre de temps.

Nouveautés du nouvel Outlook pour Windows

De Microsoft, ils veulent que nous soyons plus productifs avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration et une assistance intelligente. Cela nous aidera à faire avancer les choses plus rapidement et à rester dans le contexte de notre travail.

Avec les composants Microsoft Loop, tout le monde peut modifier et partager ses idées tout en restant dans le flux de son travail et de l’application qu’il utilise, Outlook ou Teams – Les composants Loop peuvent être copiés et collés dans les e-mails Outlook et les discussions Teams et restent toujours synchronisés afin tout le monde peut rester à jour où et quand il travaille.

Trouvez toujours le bon document à joindre

Plus d’une fois, nous n’avons pas joint de document ou nous avons joint un fichier incorrect. Avec le nouveau Outlook, ils veulent nous aider à simplifier la tâche de joindre des fichiers. Nous pouvons actuellement mentionner quelqu’un dans un e-mail, et très bientôt nous pourrons faire de même avec des fichiers et des documents tant qu’ils sont dans le cloud. Nommez-le simplement comme une personne de plus.

Un assistant intelligent à notre disposition

Si nous avons oublié un e-mail qui semble important ou si nous n’y avons pas répondu maintenant, Outlook nous le rappellera. Le géant de Redmond a souligné l’importance de l’intelligence artificielle dans les nouvelles perspectives. Désormais, Outlook ne sera pas seulement un outil de travail, mais il fonctionnera également pour nous.

On peut le voir en vert car il rappelle l’existence d’un email reçu. Il semble qu’Outlook devienne un allié puissant plutôt qu’une application. Nous verrons si nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes ces fonctions.

To-Do fusionne avec notre boîte de réception

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la présence de Microsoft To-Do, l’ancienne Wunderlist, dans notre boîte de réception. Cela nous permet de créer des tâches ou des événements basés sur des e-mails en les faisant simplement glisser vers le panneau latéral.

Cela nous permet de suivre les e-mails en détail et de pouvoir mieux nous organiser sans oublier aucun détail. Un moyen de valoriser les informations que l’on extrait de chaque email et de s’organiser rapidement. Avant, nous pouvions faire quelque chose de similaire en définissant des drapeaux dans le courrier, mais cela nous offre plus de personnalisation.

La nouvelle vue Calendrier, l’évolution de Project Moca

C’est peut-être l’un des points les plus intéressants du nouvel Outlook pour un serveur. Le potentiel offert par la nouvelle vue Calendrier est incroyable et nous espérons qu’ils continueront à améliorer ses fonctionnalités afin que nous puissions en tirer pleinement parti. Fondamentalement, cela nous permet d’avoir un espace de travail comme Whiteboard mais où nous pouvons également incorporer des pièces jointes, des listes de tâches et, en théorie, plus de composants. Nous vous laissons la vidéo ci-dessous de ce qu’elle offrait à ses débuts.

Avec le nouvel Outlook, nous nous adaptons mieux au travail hybride

Après des années de travail hybride et à distance, nos données montrent que les espaces physiques restent importants pour les travailleurs et les managers. Cela signifie que les gens doivent mieux se coordonner et comprendre comment leurs coéquipiers préfèrent assister aux réunions.

Le nouveau RSVP d’Outlook vous aide à partager comment vous prévoyez d’assister à une réunion, que ce soit en personne ou virtuellement, afin que chacun puisse garder le contrôle de son temps et de son espace.

Le nouveau Outlook, à la fois potentiel et travail à faire

Le nouvel Outlook est une évolution plus que nécessaire. Le client de messagerie par excellence a beaucoup de concurrence et Outlook s’accrochait au passé. C’est une bouffée d’air frais qui modernise, sans correctifs, toute l’expérience Outlook.

Bien sûr, ils ont encore beaucoup de travail à faire pour que l’expérience soit à la hauteur de ce que l’on attend d’Outlook. Nous espérons voir très bientôt comment les différentes options indisponibles deviennent progressivement disponibles.