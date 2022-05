Le système de refroidissement graphique Nvidia GeForce RTX 4090 Ti révélé en images

On se renseigne de plus en plus sur les prochaines cartes graphiques de la gamme Nvidia GeForce RTX 40. Ce sont les appareils que les consommateurs adeptes de ce marché attendent désormais le plus, et qui seront quasiment prêts à voir le jour et à atterrir sur le marché. rayons des magasins.

Ainsi, maintenant plusieurs images ont été révélées qui, soi-disant, montrent le système de refroidissement du modèle GeForce RTX 4090 Ri – Founders Edition.

Images du système de refroidissement GeForce RTX 4090 Ti dévoilées

Plusieurs nouvelles images sont maintenant arrivées sur Internet qui montreraient le système de refroidissement du modèle GeForce RTX 4090 Ti – Founders Edition, de la gamme de prochaine génération Nvidia RTX 40. Les images ont été révélées sur les forums Chiphell et montrent ensuite un système de refroidissement très similaire à celui qui compose le modèle GeForce RTX 3090 Ti. Cependant, il semble qu’il y ait quelques légères différences et changements.

Si l’on considère que ces photos sont vraiment vraies, le fabricant a choisi de conserver la conception du ventilateur et plusieurs barres pointant dans des directions différentes pour aider à la dissipation de la chaleur.

À travers les images, on peut déduire que ce nouveau modèle haut de gamme de Nvidia a des dimensions similaires au RTX 3090.

D’autres images révélées montrent une partie de la structure de l’éventuelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 Ti, puisqu’il y a l’inscription du modèle dans l’une des parties de la structure, comme vous pouvez le voir dans la deuxième image ci-dessous.





Cependant, on ne sait toujours pas avec certitude si ces images correspondent vraiment aux GPU du constructeur nord-américain ou si, au contraire, elles ont été créées et manipulées.

Récemment, il y a aussi eu quelques fuites qui ont réalisé que la GeForce RTX 4090 serait jusqu’à deux fois plus rapide que la RTX 3090. De plus, les dernières informations indiquent que la nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia devrait arriver au troisième trimestre de cette année. , juillet est le mois le plus probable pour son lancement sur le marché.