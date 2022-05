Meta élimine deux fois plus de contenu violent de Facebook

Il suffit d’ouvrir un réseau social pour se retrouver, assez facilement, avec des contenus inappropriés, agressifs et violents. Dans ces cas, nous pouvons signaler les publications ou commentaires, afin que ces mêmes éléments soient analysés et supprimés par les plateformes.

Selon des informations récentes, la société Meta a presque doublé la quantité de contenus violents supprimés du populaire réseau social Facebook.

Meta élimine presque deux fois plus de contenu violent de Facebook

Selon les données révélées par Engadget, un nouveau rapport montre que Meta a presque doublé la quantité de contenus violents supprimés du réseau social Facebook. Au cours du premier trimestre 2022, la société a supprimé 21,7 millions de contenus pour violation de ses règles sur la violence et l’incitation à la violence. Ce montant représente une augmentation par rapport aux 12,4 millions éliminés au trimestre précédent.

Cette augmentation des suppressions a également été observée sur Instagram, quoique plus légèrement. Le réseau social de l’image a supprimé un total de 2,7 millions de messages inappropriés au cours des trois premiers mois de l’année, contre 2,6 millions supprimés au dernier trimestre 2021.

Le rapport Meta porte ainsi sur l’application des normes communautaires appliquées au dernier trimestre. Selon la société de Mark Zuckerberg, cette augmentation de l’élimination des contenus est principalement due à une « expansion de notre technologie de détection proactive« . Il a en outre été indiqué que plus de 98% des messages supprimés ont été supprimés avant même que les utilisateurs ne les signalent.

À leur tour, ces données arrivent à un moment où Meta fait l’objet de critiques en raison du temps qu’il faut pour répondre aux publications inadéquates sur la fusillade de masse à Buffalo, New York. Il y a, par exemple, des enregistrements en direct du massacre qui circulent sur Facebook et sur d’autres plateformes, qui tardent à être supprimés. Dans un cas, la publication a été partagée plus de 46 000 fois sur Facebook avant d’être supprimée, plus de 9 heures après sa publication.

Le rapport indique également le nombre de publications que l’entreprise supprime par erreur. En ce sens, Meta affirme qu’il a fini par remplacer 756 000 messages sur Facebook qui avaient été injustement supprimés.