Arma Reforger est un essai à blanc de 30 $ pour Arma 4, disponible dès maintenant

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors qu’Arma 3 approche de son neuvième anniversaire, Bohemia Interactive a enfin dévoilé la prochaine étape de sa franchise de tir de simulation militaire. Arma Reforger servira de banc d’essai pour acclimater les joueurs et les moddeurs pendant que l’entreprise reconstruit la technologie derrière le jeu.

Arma Reforger est maintenant disponible dans Steam Early Access et Xbox Game Preview pour 30 $, avec un essai gratuit sur Xbox. Bohemia Interactive n’a pas mentionné PlayStation, mais la fuite de la semaine dernière indiquait que la société prévoyait de prendre en charge la plate-forme de Sony à terme. Pour l’instant, Reforger contient trois modes multijoueurs, la prise en charge des mods et une recréation d’une carte de l’opération Flashpoint originale.

Les modes « Conflict » et « Capture & Hold » opposent des équipes de joueurs les unes contre les autres pour capturer des points de contrôle. Le mode Game Master permet à un joueur d’éditer et de créer des missions pour les autres. Reforger permet aux joueurs PC de créer et de distribuer des mods entièrement dans le jeu aux joueurs PC et Xbox.

Bohemia décrit la version Early Access comme un « package de base » à partir duquel il peut recueillir des commentaires pendant qu’Arma 4 commence le développement actif. La société s’attend à ce que la période d’accès anticipé de Reforger dure environ un an, au cours de laquelle elle prévoit trois mises à jour importantes du contenu.

Bohemia développe Reforger et Arma 4 sur son nouveau moteur Enfusion, qu’elle a dévoilé en décembre dernier. La nouvelle technologie remplace le moteur Real Virtuality, que la société utilise pour les jeux Operation Flashpoint, Arma et DayZ depuis les années 1990. Bohemia sait que tout reconstruire dans le nouveau moteur sera long et complexe, mais cela devrait donner à de nombreux éléments du jeu un rafraîchissement indispensable.