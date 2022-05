Netflix utilise des groupes de discussion pour améliorer son contenu

Netflix traverse un moment tristement célèbre et doit tirer les ficelles pour reconquérir son public, se démarquant du reste. Pour cela, il lui donne maintenant plus de voix.

La plateforme de streaming utilisera des groupes de discussion pour recueillir les avis des utilisateurs.

Netflix adopte une stratégie pour améliorer son contenu, valorisant les avis des utilisateurs. La plate-forme utilise des groupes de discussion pour montrer le contenu aux téléspectateurs avant sa publication, en recueillant des suggestions et des commentaires.

Pendant six mois, les utilisateurs invités par Netflix auront regardé divers contenus et répondu à un sondage pour indiquer ce qu’ils ont aimé, ce qu’ils ont détesté et ce qu’ils changeraient.

Netflix a confirmé qu’il adoptait la stratégie des groupes de discussion, bien qu’il ne les gère qu’aux États-Unis. Les groupes sont actifs depuis environ un an et auront regardé du contenu inédit.

Apparemment, cette stratégie est utilisée depuis des décennies dans les grosses productions dont l’objectif est de toucher le plus grand nombre de spectateurs. Par exemple, la fin de Terminator 2 a été modifiée après qu’un groupe de discussion ait rejeté la version initialement présentée.

Maintenant, compte tenu du potentiel de ces groupes de discussion, Netflix les utilise pour s’assurer que son contenu original est bien reçu. De plus, il peut servir d’arme pour récupérer les utilisateurs qui ont abandonné la plateforme.

Bien que les motivations de Netflix ne soient pas connues, la vérité est que la plateforme de streaming a été sous pression et, par conséquent, elle pourrait être en train d’améliorer son service.

