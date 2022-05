Apple étend les fonctionnalités d’accessibilité à tous les appareils avec des sous-titres dynamiques, des commandes gestuelles, etc.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Saviez-vous que jeudi est la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité ? Oui, moi non plus. Mais apparemment, ces vacances inventées offrent aux entreprises l’occasion idéale de montrer à quel point elles sont inclusives en annonçant des fonctionnalités qui rendent leurs produits plus accessibles. Apple reconnaît le jour en présentant des fonctions qui élargissent sa liste croissante de fonctionnalités d’accessibilité.

Bien qu’ils ne soient pas attendus avant la fin de l’année, Apple a révélé plusieurs ajouts aux paramètres d’accessibilité pour les Mac, les iPhone, les iPad et les montres Apple. Alors que les fonctionnalités sont destinées à aider les personnes handicapées à utiliser plus facilement les appareils Apple, certaines sont des alternatives intrigantes pour ceux qui recherchent des méthodes de saisie plus pratiques – en particulier les nouvelles commandes gestuelles pour les montres Apple, mais plus à ce sujet dans une minute.

L’une des premières fonctionnalités révélées est la détection de porte. La détection de porte est conçue pour les aveugles ou les malvoyants. Il utilise la caméra, le scanner LiDAR et l’apprentissage automatique sur les nouveaux iPhones et iPads pour aider les gens à mieux naviguer dans les bâtiments.

Lorsqu’ils arrivent à un nouvel emplacement, la fonction peut indiquer aux utilisateurs où se trouve une porte, à quelle distance ils s’en trouvent et comment elle s’ouvre – tourner un bouton, tirer une poignée, etc. Il peut également lire des signes et des symboles autour de la porte, comme les numéros de chambre ou les panneaux d’accessibilité.

Ensuite, Apple développe des sous-titres en direct pour les malentendants. Les sous-titres en direct ne sont pas entièrement innovants. Les appareils Android ont une fonctionnalité similaire depuis un certain temps, mais maintenant ceux avec iPhone, iPad ou Mac peuvent avoir des superpositions de sous-titrage en temps réel sur les appels vidéo et FaceTime. Il peut également retranscrire des sons autour de l’utilisateur.

Cependant, deux fonctionnalités rendent les sous-titres en direct différents d’Android. L’un est la possibilité d’ajouter des étiquettes de nom aux haut-parleurs FaceTime, ce qui facilite le suivi de qui parle. De plus, lorsqu’il est utilisé sur Mac, il peut lire les réponses saisies en temps réel. Cette dernière caractéristique pourrait être utile pour les patients aphasiques ou d’autres personnes qui ont du mal à parler. Malheureusement, il ne sera disponible qu’en anglais lorsque Apple publiera la version bêta aux États-Unis et au Canada plus tard cette année.

Enfin, il existe quelques fonctionnalités Apple Watch intéressantes. Le premier est la mise en miroir. Ce paramètre permet aux personnes ayant des problèmes de contrôle moteur de faire fonctionner une montre Apple sans tâtonner avec le petit écran. Il se synchronise avec l’iPhone de l’utilisateur à l’aide d’AirPlay pour permettre diverses méthodes d’entrée, y compris le contrôle vocal, le suivi de la tête et les commandes de commutation externes Made for iPhone.

Une autre fonctionnalité d’accessibilité innovante de l’Apple Watch est les actions rapides. Ce sont des mouvements simples avec vos doigts, comme toucher votre index et votre pouce ensemble (une pincée) qu’Apple a introduits pour la première fois l’année dernière. La montre détectera ces mouvements comme une entrée. Cette année, il a amélioré la détection et ajouté plus de fonctions à la liste des choses que les utilisateurs peuvent contrôler.

Par exemple, un simple pincement peut passer à l’élément de menu suivant, et un double permet de revenir au précédent. Répondre ou rejeter un appel en conduisant avec un simple geste de la main pourrait s’avérer très pratique même pour ceux qui n’ont pas de problèmes de contrôle moteur. Les utilisateurs peuvent utiliser des gestes pour ignorer les notifications, activer l’obturateur de l’appareil photo, mettre en pause le contenu multimédia dans l’application Now Playing et contrôler les séances d’entraînement. Il existe probablement de nombreux autres exemples, mais ce sont les cas d’utilisation spécifiques mentionnés par Apple.

Quelques autres fonctionnalités arriveront plus tard cette année, notamment Buddy Controller, Siri Pause Time, Voice Control Spelling Mode et Sound Recognition. Vous pouvez lire ce qu’ils font dans le communiqué de presse d’Apple.