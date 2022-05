WhatsApp : Vous voulez quitter un groupe sans que personne ne le sache ? La fonctionnalité est déjà en test

Les groupes WhatsApp peuvent être à la fois utiles et ennuyeux. De nos jours on crée des groupes pour tout et rien et là on s’ajoute à un autre pour voir débattre sur un sujet qui ne nous intéresse pas, mais ça parait pas mal de partir… une solution c’est de désactiver les notifications, mais la plateforme risque d’avoir bientôt une meilleure solution.

La nouvelle indique que nous pourrons bientôt quitter les groupes WhatsApp sans que personne ne s’en aperçoive.

Une sortie française des groupes WhatsApp

Les groupes où vous travaillez, où vous partagez des photos avec votre famille, où vous discutez avec des amis sont les bienvenus sur WhatsApp. Mais puis il y a les autres qui ont été créés pour organiser un dîner, celui qui a été créé pour partager des vidéos drôles ou bizarres, les groupes où il y a toujours quelqu’un qui dit bonjour et personne d’autre ne répond… bref, ceux que je Je voulais juste partir. , mais pour que ça ne s’annonce pas mal, restez là.

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaille sur une fonctionnalité à venir qui pourrait être la solution pour éviter les confrontations embarrassantes, permettant de quitter des groupes sans qu’il y ait une notification que tout le monde puisse voir.

Ce ne sera pas une sortie totalement « cachée », mais ce sera quelque chose de beaucoup plus discret que ce qui se passe actuellement. Apparemment, les administrateurs du groupe seront toujours avertis, mais personne d’autre ne le saura.

En fait, cette option était déjà évoquée depuis avril, mais maintenant il y a une image qui prouve qu’elle est vraiment en train d’être explorée (voir ci-dessus). Cette fonctionnalité est en cours d’exploration pour la version Web et Mobile, comme indiqué par la source.

Ne les laissez pas vous mettre dans tous les groupes

Avant de rejoindre un groupe, sachez que vous pouvez limiter votre entrée. Dans les paramètres de l’application, dans les paramètres de confidentialité, vous devez accéder à Compte et y choisir qui peut vous ajouter aux groupes, si « tout le monde », uniquement « mes contacts » ou « mes contacts, sauf » et définir qui n’est pas vous pouvez même le faire .