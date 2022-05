Le gameplay de Gotham Knights dévoilé

Warner Bros. Games et DC ont récemment révélé une partie du gameplay officiel de Nightwing et Red Hood dans Gotham Knights, le prochain RPG d’action basé sur le riche univers de Batman.

Venez voir comment ça se passe en incarnant Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.

Gotham Knights, qui est en développement par Warner Bros. Games Montréal est la prochaine version vidéoludique de l’univers riche et fantastique de Batman.

C’est un RPG d’action-aventure, dont l’action se déroule dans un monde ouvert pour l’exploration et propose un gameplay à la troisième personne.

La semaine dernière, Warner Bros. Games et DC ont révélé un peu plus sur ce que ce sera de jouer en tant que héros Nightwing et Red Hood dans le jeu, Gotham Knights.

Avec la narration du directeur du jeu Geoff Ellenor, cette vidéo présente un regard approfondi sur les deux personnages jouables alors qu’ils rendent justice aux éléments criminels de Gotham City et qu’ils enquêtent sur des indices sur la mystérieuse Court of Owls.

Dans cette démonstration de gameplay, nous pouvons en voir un peu plus sur chaque personnage, de leur style de combat particulier aux compétences qu’ils possèdent pour explorer la ville qui est présentée dans un format de monde ouvert pour l’exploration. Vous pouvez voir, par exemple, le planeur aérien unique de Nightwing, les capacités des armes à feu jumelles du Red Hood ou sa puissante capacité de saut.

Après que Bruce Wayne soit déclaré mort après un piège de The Court of Owls, ce seront les amis de Batman qui défendront Gotham d’une autre attaque. Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood ont été convoqués par Batman pour sauver la ville.

Gotham Knights présente la famille Batman alors que les joueurs jouent les rôles de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros formés de DC qui doivent se lever en tant que protecteurs de Gotham City après la mort de Batman. Qu’il s’agisse de résoudre des mystères qui relient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville ou de vaincre des méchants notoires lors d’affrontements épiques, les joueurs seront confrontés à une série de défis tout en évoluant vers leur propre version du Dark Knight.

Gotham Knights sortira le 25 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC (ne sera pas disponible sur PlayStation 4 ou Xbox One).

Cependant, et pour ceux qui souhaitent progresser, Gotham Knights est désormais disponible en précommande sur toutes les plateformes de lancement via le PlayStation Store, Microsoft Store, Steam et Epic Games Store. Les joueurs peuvent réserver :

Gotham Knights édition standard.

Gotham Knights Deluxe Edition, comprenant le jeu de base et le contenu téléchargeable (DLC) Visionary Pack qui contient des équipements et des cosmétiques exclusifs, des skins de personnages Beyond Suitstyle inspirés de la série animée Batman Beyond, et plus encore.

Gotham Knights Collector’s Edition, qui comprend l’édition Deluxe, une épingle à collectionner en réalité augmentée, un livre multimédia de 16 pages, une carte exclusive de Gotham City, un diorama avec une statue des quatre personnages et plus encore.

De plus, les précommandes recevront le skin 233 Kustom Batcycle au lancement, basé sur la première apparition du véhicule dans DC’s Detective Comics # 233. Pour plus d’informations sur la façon de réserver Gotham Knights, visitez GothamKnightsGame.com.