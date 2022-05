Journée mondiale de l’Internet : 4 millions d’utilisateurs de MB WAY et beaucoup d’arnaques

La Journée mondiale de l’Internet – célébrée le 17 mai – est une date qui marque l’inclusion numérique et promeut la sensibilisation du public aux avantages d’Internet.

Ce jour-là, le service MB WAY a annoncé avoir atteint 4 millions d’utilisateurs. D’autre part, on sait également que les escroqueries sur Internet ont augmenté de 22 %.

Le gestionnaire du réseau Multibanco et responsable de l’appli a annoncé en cette journée mondiale de l’internet qu’avril 2022 était le meilleur mois pour MB WAY en termes d’opérations totales, avec plus de 28 millions de transactions, dont 42% correspondent à des achats en magasin physique. et en ligne. Le SIBS pointe cette tendance comme un indicateur de la « normalisation croissante de la consommation dans un contexte post-pandémique », révèle l’ECO.

Le service compte déjà plus de 6,6 millions de cartes de débit, de crédit ou de repas enregistrées.

Journée mondiale de l’Internet : les escroqueries en ligne augmentent de 22 %

Les plaintes liées aux arnaques sur internet ont augmenté de 22% de janvier à avril, révèle le Portal da Complaint. Les sites Web frauduleux, les cas de phishing sont les principaux motifs de réclamation des consommateurs. La littératie numérique est essentielle pour une utilisation sûre et informée dans l’environnement numérique, défend le Portal da Queixa.

En tête du classement des plaintes pour fraude sur Internet se trouvent des marques telles que Tiffosi, Lefties et Wizink. Des cas de clonage de sites Web sont liés aux deux marques du groupe textile espagnol Inditex, où les consommateurs effectuent des achats, ne reçoivent pas le produit et perdent de l’argent et, dans le cas de Wizink, le problème le plus signalé concerne des tentatives ou des cas concrets de phishing. .

Quelques conseils pour vous aider à rester en sécurité