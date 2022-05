Bonjour Twitter! Trois alternatives testées

Elon Musk rachète le service de messagerie courte Twitter. Et le milliardaire, considéré comme excentrique, veut bouleverser le réseau social après l’acquisition. Le mot « liberté d’expression » est au sommet de l’agenda de Musk – ce que Musk en pense est documenté de manière pertinente. Parfois, vous voulez appuyer sur le bouton de réinitialisation et supprimer tous vos tweets. Mais cela ne résout pas le problème principal : Twitter est épuisant et plein de contenu toxique.

De nombreux utilisateurs de Twitter recherchent donc déjà des alternatives. Et oui, il existe d’autres plateformes qui similaire comment fonctionne twitter. Nous allons les voir ici, et tout d’abord : le remplacement équivalent de Twitter ne sera pas si facile.

mastodonte Compteur social moins

Mastodonte : la bulle incassable

Si vous recherchez des alternatives à Twitter sur le Web, vous devriez souvent rencontrer le nom de Mastodon. Nous avons essayé l’application il y a près de cinq ans et nous étions dégrisés à l’époque. Mais arrêtez! Le fait que le réseau alternatif ait survécu jusqu’à ce jour mérite tout notre crédit.

Le projet open source Mastodon est l’anti-Twitter à bien des égards, à la fois positif et négatif. Le réseau décentralisé offre une excellente protection des données en plus. Mastodon n’a aucune intention commerciale et n’est donc pas très intéressé à en savoir plus sur vous. Toutes les données restent avec vous et vous avez toujours un aperçu complet de ce que Mastodon sait de vous.

La version de bureau et les applications pour Android (trouvées dans le Google Play Store) ou iOS (sur iTunes) ont un point commun : elles sont compliquées à utiliser et frustrent les nouveaux arrivants au début. Mastodon construit avec vous une bulle de bien-être câline dont il vous est difficile de sortir.

Pour moi, c’était et c’est agréable de voir les messages appelés « Tröt » d’une longueur maximale de 500 caractères provenant de comptes de mon lieu de résidence à Dresde dans la chronologie. Alors je sais quoi Parler de la ville est – du moins du point de vue du Pirate Party et de Fridays for Future, qui sont étonnamment bien représentés. Cependant, ma bulle se termine en fait aux limites de la ville parce que Mastodon me limite à cela. pas si cool

Si vous voulez – ou voulez-vous – suivre d’autres comptes de mastodontes au-delà de cette bulle, c’est une frivolité qui prend du temps. Vous devez décider vous-même si cela en vaut la peine. Il n’y a pas beaucoup de comptes Mastodon importants (mais au moins El Hotzo et Jan Böhmermann sont là) et les chaînes à grande portée telles que Tagesschau ne sont à bord que comme des bots qui reflètent les tweets sur Mastodon.

Le nombre de membres Mastodon actifs ne peut être qu’estimé. Ma conjecture : il n’y en a pas beaucoup, le nombre de messages est faible, le taux d’interaction est également faible. Mais cela pourrait changer dans un avenir prévisible, car Mastodon est actuellement en effervescence ; le nombre d’utilisateurs augmente.

Mastodon procrastine les problèmes

Mastodon est aux prises avec des critiques telles que la petite bulle et les utilisateurs peu connus depuis près de cinq ans, et il est peu probable que l’achat de Musk sur Twitter débarrassera ce réseau de toutes les critiques.

Mastodon est organisé en communautés – et prend la protection des données très au sérieux !

Ce que Mastodon a sur le modèle Twitter, c’est l’interaction calme entre les utilisateurs. Ils rendent compte de la vie quotidienne, de problèmes ou de choses intéressantes à savoir – et le tout sans polémiques, cynisme exagéré ou discours de haine. Un nuage de convivialité léger comme une plume et baigné de soleil plane sur tout, tandis que sur Twitter, de nombreux utilisateurs plongent tout simplement dans Holstein déprimant.

Surtout, les voix contre les pieuvres de données sont fortes sur Mastodon. Et les marques à grande portée comme Tagesschau ne sont représentées qu’avec des robots de flux.

Paradoxalement, Mastodon ne voit pas la récente polémique sur Twitter comme une opportunité de se faire connaître. Au lieu de cela, on s’inquiète de plus en plus des « transfuges » de Twitter qui pourraient aggraver le climat du réseau. Parce que – selon la teneur de nombreux comptes rendus – Mastodon doit rester un réseau social gratuit et non intéressé par le profit. L’anti-Twitter, qui vaut le détour – et montre ce qui distingue l’interaction sociale sur le net. Beaucoup trop peu y participent, c’est pourquoi Mastodon semble toujours être une expérience de niche.

Counter Social : les trolls doivent rester dehors

Pas de trolls, pas d’abus, zéro publicité, pas de fausses nouvelles et pas d’influence étrangère sur votre propre réseau. Tout ce que l’on peut (et devrait !) critiquer sur les réseaux sociaux n’a pas lieu sur Counter Social.

Actualités, météo, aperçu de la maintenance, flux et bien plus encore – Counter Social est le touche-à-tout parmi les médias sociaux.

Cela a des conséquences évidentes pour l’accès à ce réseau. Counter Social bloque rigoureusement les comptes de Russie, de Chine, d’Iran, de Corée du Nord, de Syrie et du Pakistan, ainsi que leurs plus de 100 000 mandataires connus, et surveille également le réseau à cette fin. La raison de ce blocage total est résumée dans une FAQ. Vous connaissez les dangers des soi-disant usines à trolls et les campagnes massives de désinformation. Un moyen de cyberguerre, comme nous le savons depuis la visite de Lennart Maschmeyer à notre Trendcast.

L’application pour smartphone et le site Web de bureau ressemblent de manière confuse à Mastodon.

Counter Social est apparemment basé sur le code open source de Mastodon et a considérablement élargi ses capacités techniques. En plus des messages de 500 caractères, vous pouvez lire les actualités, démarrer des vidéoconférences, créer des groupes dits COSO et toujours consulter l’état du réseau décentralisé, y compris le blocage réussi des comptes troll. Les chaînes d’information en anglais sont également représentées avec leurs flux, c’est pourquoi Counter Social ressemble souvent à un portail d’information surchargé. Le fait que le réseau travaille également sur son propre Metaverse renforce l’impression que ce service se perd dans les sideshows.

Sans blague : Counter Social veut aussi établir un métaverse.

Les commentaires constructifs de nombreuses critiques peuvent difficilement être ignorés. Éclaircissez les fonctions, rendez la conception et le fonctionnement plus accessibles et abaissez ainsi le seuil d’inscription des nouveaux utilisateurs auprès de Counter Social. Une fois la masse critique atteinte, ce service de messages courts sans troll et sans publicité serait une alternative sérieuse à Twitter. Mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Vous pouvez découvrir Counter Social en tant qu’application basée sur un navigateur, en tant qu’application Android (depuis le Google Play Store) et sur vos appareils Apple (via iTunes).

Moins : 100 messages pour une durée de vie

Nous tweetons et écrivons nos pouces endoloris sur les réseaux sociaux. Sans trop réfléchir, nous partageons toutes sortes de bribes de pensées, d’expériences, d’émotions et (très souvent) de futilités. L’artiste américain Ben Grosser a conçu une contre-proposition radicale à cette écriture foisonnante : le navigateur Minus. Sur ce service de microblogging, vous avez exactement 100 publications pour toute votre vie – une fois que vous les avez utilisées, vous ne pouvez plus envoyer de messages.

Minus a un design minimaliste – et souligne son approche consistant à ne publier que des choses importantes dans 100 publications.

L’idée est donc de bien réfléchir à ce que vous voulez partager avec le monde du net. Il n’y a pas de likes ni de numéros de followers. L’accent est donc mis uniquement sur le message. Les réponses aux publications moins sont exemptées de la règle des 100 messages. Au mieux, votre message réfléchi est le point de départ d’une conversation authentique et constructive entre les utilisateurs. Cela se rapproche sacrément de l’idée même d’un réseau social.

Ici, ça passe au moins.

Conclusion : il n’existe pas de véritable « tueur » de Twitter.

Qu’il s’agisse de Mastodon, Counter Social ou Minus – les alternatives Twitter peuvent difficilement rivaliser avec le grand modèle. Malgré des débats empoisonnés, de nombreuses polémiques exagérées, d’innombrables comptes de trolls et enfin la prise de contrôle de Musk, Twitter restera le service de microblogging le plus étendu et donc le plus pertinent dans un avenir prévisible. Mais qui sait? Peut-être que l’achat d’un milliard de dollars de Musk va secouer la communauté en ligne et créer enfin un contrepoids. Ce serait souhaitable pour le climat de discussion dans les médias sociaux.

Parmi les trois alternatives présentées, je vous recommande de jeter un œil à Minus en particulier et d’essayer définitivement le projet artistique de Ben Grosser ! Parce qu’il ne s’agit pas de nombres de clics et de followers, pas de choses triviales – mais de l’histoire de votre propre vie en seulement 100 messages.