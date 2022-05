Pour Elon Musk il y a trop de faux comptes sur Twitter : l’accord pourrait être sujet à des variations

Certains pensent que Musk utilise le problème des bots et des faux comptes pour faire baisser le prix de l’accord d’acquisition de Twitter.

Malgré l’accord de 44 milliards de dollars, l’acquisition de Twitter par Elon Musk est au point mort. La raison cette fois est liée à la présence de comptes fake/spam/bot au sein du réseau social de l’oiseau bleu. Selon Twitter, ces comptes représentent 20 % du trafic sur la plateforme, mais selon Musk, le nombre pourrait être quatre fois plus élevé. « Mon offre était basée sur l’exactitude des déclarations de la SEC [Securities and Exchange Commission] de Twitter. Hier, le PDG de Twitter a publiquement refusé de montrer une preuve de <5%. Cet accord ne peut pas durer jusqu'à ce qu'il le fasse », a tweeté l'homme le plus riche du monde en réponse à un rapport de Teslarati. À l'heure actuelle, donc, l'accord ne peut pas durer. Pas au prix de 44 milliards de dollars.

Pour cette raison, certains pensent que Musk utilise le problème des bots et des faux comptes pour faire baisser le prix de la transaction. Selon ce que Bloomberg a rapporté, lors d’une conférence technologique tenue à Miami le 16 mai 2022, l’entrepreneur n’a pas exclu une baisse de prix pour l’accord. Pendant ce temps, Twitter s’engage à « finaliser la transaction au prix et aux conditions convenus dès que possible », rapporte Bloomberg.

L’affaire a ajouté de l’huile sur le feu entre Musk et la direction de Twitter. Le PDG de la plateforme, Parag Agrawal, a indiqué combien de comptes de spam Twitter suspend chaque jour et comment l’équipe parvient à les identifier, ajoutant toutefois que cette estimation ne peut pas être effectuée en externe « étant donné le besoin critique d’utiliser à la fois des informations publiques et privées. (que nous ne pouvons pas partager) ». Cette déclaration, Musk a répondu avec l’emoji des selles. « Alors, comment les annonceurs savent-ils ce qu’ils obtiennent pour leur argent ? » il a ensuite réitéré. « C’est essentiel pour la santé financière de Twitter. » D’où sa suggestion d’échantillonner publiquement 100 comptes et d’identifier le nombre de bots comme vérification.

Malgré ce nouveau va-et-vient, le PDG de Tesla, SpaceX et Neuralink entend bien boucler l’acquisition selon sa vision. Parmi ses projets pour l’avenir de Twitter figurent la liberté d’expression, l’utilisation d’algorithmes et un plan payant pour les comptes commerciaux. Les employés craignent également une délocalisation de la Californie vers le Texas.