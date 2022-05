A révélé quelques jeux disponibles avec la nouvelle Playstation Plus

Le temps passe et le jour du lancement de la nouvelle Playstation Plus approche. A tel point que Sony Playstation a récemment dévoilé une liste (partielle) des jeux qui seront disponibles au moment de leur lancement.

Venez voir quels jeux sont maintenant sortis.

Comme nous l’avons annoncé ici ou là, le nouveau format de la Playstation Plus arrivera en juin prochain, plus précisément le 22 juin.

Comme nous l’avions annoncé à l’époque, PlayStation Plus et PlayStation Now fusionneront en un nouveau service unique, qui offrira à tous les joueurs une variété d’options et d’offres, sur trois niveaux d’abonnement. Il convient également de rappeler que, quel que soit le niveau d’abonnement choisi, les joueurs bénéficieront des mêmes avantages que les membres PlayStation Plus dont bénéficient actuellement.

Il y aura beaucoup (et de bons) jeux qui arriveront avec ce nouveau format et récemment Sony Playstation a dévoilé les premiers jeux, ou en d’autres termes, certains de ceux qui seront disponibles au lancement.

Catalogue de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 (PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe)

Studios PlayStation

Aliénation | Marque de maison, Playstation 4

Transmis par le sang | FromSoftware, Playstation 4

Génie du béton | Pixelopus, Playstation 4

jours passés | Bend Studio, Playstation 4

Édition Apocalypse de la nation morte | Marque de maison, Playstation 4

Coupe du réalisateur Death Stranding et Death Stranding | Kojima Productions, Playstation 4/Playstation 5

Les âmes du démon | Jeux Bluepoint, Playstation 5

Destruction AllStars | Jeux Lucides, Playstation 5

Golf pour tous | Japon Studio, Playstation 4

Coupe du réalisateur Ghost Of Tsushima | Sucker Punch, Playstation 4/ Playstation 5

God of War | Studio de Santa Monica, Playstation 4

Gravity Rush 2 | Japon Studio, Playstation 4

Gravity Rush remasterisé | Japon Studio, Playstation 4

Horizon Zéro Aube | Jeux de guérilla, Playstation 4

Infâme première lumière | Coup de ventouse, Playstation 4

Deuxième fils infâme | Coup de ventouse, Playstation 4

Knack | Japon Studio, Playstation 4

LittleBigPlanet 3 | Sumo numérique, Playstation 4

LocoRoco Remasterisé | Japon Studio, Playstation 4

LocoRoco 2 remasterisé | Japon Studio, Playstation 4

Spider-Man de Marvel | Jeux insomniaques, Playstation 4

Spider-Man de Marvel : Miles Morales | Jeux insomniaques, Playstation 4/Playstation 5

Matterfall | Housemarque, Playstation 4

MédiEvil | Autre océan, Playstation 4

Patapon Remasterisé | Japon Studio, Playstation 4

Patapon 2 remasterisé | Japon Studio, Playstation 4

Résogun | Marque de maison, Playstation 4

Returnal | Marque de maison, Playstation 5

L’Ombre du Colosse | Japon Studio, Playstation 4

Tearaway déplié |Media Molecule, Playstation 4

Le dernier gardien | Japon Studio, Playstation 4

The Last of Us remasterisé | Chien méchant, Playstation 4

The Last of Us : laissé pour compte | Chien méchant, Playstation 4

Jusqu’à l’aube | Jeux supermassifs, Playstation 4

Uncharted La collection Nathan Drake | Naughty Dog, Playstation 4

Uncharted 4 : La fin d’un voleur | Chien méchant, Playstation 4

Uncharted : L’héritage perdu | Chien méchant, Playstation 4

WipEout Omega Collection | Clever Beans et Creative Vault Studios, Playstation 4

Partenaires tiers

Cendré | Annapurna Interactif, Playstation 4

Assassin’s Creed Walhalla | Ubisoft, Playstation 4/Playstation 5

Céleste | Maddy fait des jeux, Playstation 4

Villes : Horizons | Paradox Interactif, Playstation 4

Contrôle : Édition Ultime | 505 jeux, Playstation 4/Playstation 5

Cellules mortes | Motion Twin, Playstation 4

Final Fantasy XV édition royale | Square Enix Co. LTD, Playstation 4

Chevalier creux | Équipe Cerise, Playstation 4

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Square Enix Co. LTD., Playstation 4/Playstation 5

Combat mortel 11 | Jeux WB, Playstation 4/Playstation 5

Narutoshippuden : Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., Playstation 4

NBA 2K22 | Jeux 2K, Playstation 4/Playstation 5

Terres sauvages extérieures | Annapurna Interactive, Playstation 4

Red Dead Redemption 2 | Jeux Rockstar, Playstation 4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, Playstation 4

SoulCalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., Playstation 4

L’évasion artistique | Annapurna Interactive, Playstation 4/Playstation 5

L’équipage 2 | Ubisoft, Playstation 4

Catalogue de jeux classiques (PlayStation Plus Premium/ Deluxe)

Les membres PlayStation Plus Premium pourront jouer à une sélection de jeux classiques populaires, et certains de ces titres auront des fréquences d’images et une résolution améliorées par rapport à leurs versions de lancement. Dans certains titres, les membres PlayStation Plus Premium pourront également profiter d’une nouvelle interface avec de nouveaux menus.

Veuillez noter que les joueurs qui ont acheté la version numérique des jeux originaux de génération PlayStation et PSP n’auront pas besoin d’effectuer un autre achat ou de s’abonner à PlayStation Plus pour jouer à ces jeux sur PS4 ou PS5. Lorsque ces titres sortiront sur PS4 et PS5, les joueurs pourront se rendre sur le PlayStation®Store et télécharger la version pour ces consoles sans frais supplémentaires s’ils possèdent déjà la version numérique de ces jeux. Certains de ces titres seront également disponibles à l’achat individuel.

De plus, certains classiques remasterisés des générations précédentes seront ajoutés au plan PlayStation Plus Premium. Vous trouverez ci-dessous une liste avec une sélection de jeux qui seront disponibles :

Catalogue de jeux classiques – PlayStation et PSP d’origine

Studios PlayStation

Évasion de singe | Japon Studio, Playstation originale

Coups chauds Golf | Japon Studio, Playstation originale

Qube intelligent IQ | Japan Studio, PlayStation d’origine

Flash sautant ! | Japan Studio, PlayStation d’origine

Filtre à siphon | Bend Studio, PlayStation d’origine

Super poussière d’étoile portable | Housemarque, PSP

Partenaires tiers

M. Foreur | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation d’origine

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation d’origine

Fête mondiale des vers | Équipe 17, PlayStation d’origine

Vers Armageddon | Team17, PlayStation d’origine

Catalogue des jeux classiques – Remasters

Studios PlayStation

Ape Escape 2 | Japon Studio, Playstation 4

Arc The Lad : Crépuscule des esprits | Japon Studio, Playstation 4

Nuage noir | Japon Studio, Playstation 4

Nuage noir 2 | Japon Studio, Playstation 4

Fanta Vision | SIE, Playstation 4

Coups chauds Tennis | Japon Studio, Playstation 4

Jack II | Chien méchant, Playstation 4

Jack 3| Chien méchant, Playstation 4

Jak X : Course de combat | Chien méchant, Playstation 4

Jak et Daxter : l’héritage des précurseurs | Chien méchant, Playstation 4

Galaxie voyou | Japon Studio, Playstation 4

Sirène | Japon Studio, Playstation 4

Bras sauvages 3 | SIE, Playstation 4

Partenaires tiers

Baja : Edge of Control HD | THQ Nordic, Playstation 4

Bioshock Remasterisé | Jeux 2K, Playstation 4

Borderlands La belle collection | Jeux 2K, Playstation 4

Bulletstorm : édition complète du clip | Édition Gearbox, Playstation 4

Royaumes d’Amalur : Re-Reckoning | THQ Nordic, Playstation 4

Collection Lego Harry Potter | Jeux WB, Playstation 4

Jeux PS3 originaux (via streaming) (PlayStation Plus Premium)

Les joueurs pourront diffuser et jouer à des jeux PS3 sur leurs consoles Playstation 4, Playstation 5 et PC. Il s’agira de titres originaux et non de versions remasterisées. Sera disponible pour les membres PlayStation Plus Premium où le streaming cloud est disponible. Vous trouverez ci-dessous une liste d’une sélection de jeux PS3 qui seront disponibles :

Studios PlayStation

Crash Commando | Creative Vault Studios, Playstation 3

Les âmes du démon | Du logiciel, Playstation 3

échochrome | Japon Studio, Playstation 3

Hot Shots Golf : Hors limites | Japon Studio, Playstation 3

Hot Shots Golf : World Invitational | Japon Studio, Playstation 3

Ico | Japon Studio, Playstation 3

Infâme | Coup de ventouse, Playstation 3

Infâme 2 | Coup de ventouse, Playstation 3

Infâme : Fête du Sang | Coup de ventouse, Playstation 3

LocoRoco Cocoreccho ! | Japon Studio, Playstation 3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, Playstation 3

MotorStorm RC | Evolution Studios, Playstation 3

Marionnettiste | Japon Studio, Playstation 3

pluie | Japon Studio, Playstation 3

Ratchet & Clank : Quête du butin | Jeux insomniaques, Playstation 3

Ratchet & Clank : Une fissure dans le temps | Insomniac Games, Playstation 3

Ratchet & Clank : Dans le Nexus | Jeux insomniaques, Playstation 3

Résistance 3 | Jeux insomniaques, Playstation 3

Super poussière d’étoiles HD | Marque de maison, Playstation 3

Jungle tokyoïte | Japon Studio, Playstation 3

Quand les Vikings attaquent | Haricots intelligents, Playstation 3

Partenaires tiers

Colère d’Asura | Capcom Co., Ltd., Playstation 3

Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre 2 | Konami, PlayStation 3

Le diable peut pleurer Collection HD | Capcom Co., Ltd., Playstation 3

Enslaved : Odyssée vers l’Ouest | Bandai Namco Entertainment America Inc., Playstation 3

PEUR | Jeux WB, Playstation 3

Planète perdue 2 | Capcom Co., Ltd., Playstation 3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, Playstation 3

Red Dead Redemption : Undead Nightmare | Rockstar Games, Playstation 3

Essais à durée limitée (PlayStation Plus Premium/Deluxe)

La disponibilité d’essais de jeux à durée limitée permettra aux joueurs d’essayer des jeux sélectionnés avant de les acheter. Après avoir téléchargé une version d’essai complète du jeu, les joueurs pourront y jouer pendant deux heures sur la plupart des jeux. Voici quelques-uns des titres qui bénéficieront de cet avantage :

Studios PlayStation

Uncharted : Collection Legacy of Thieves | Chien méchant, Playstation 5

Horizon Interdit Ouest | Jeux de guérilla, Playstation 4/Playstation 5

Partenaires tiers

Cyberpunk 2077 | Projet CD, Playstation 5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmbH, Playstation 4/Playstation 5

Le pays des merveilles de Tiny Tina | Jeux 2K, Playstation 4/Playstation 5

WWE 2K22 | Jeux 2K, Playstation 4/Playstation 5

Ubisoft+

Mais le nouveau service PlayStation Plus ne s’arrête pas là et il a même été annoncé qu’Ubisoft lancerait deux services sur le nouveau service Sony Playstation. Cependant, ils ne seront pas disponibles sur les trois plans Playstation Plus.

Ubisoft + et Ubisoft Classics seront disponibles pour les abonnés Premium et Extra, permettant aux joueurs d’accéder à certains des jeux les plus précieux d’Ubisoft, tels que Assassin’s Creed ou The Division.

La nouvelle Playstation Plus commence à montrer ses armes. Qu’en penses-tu?