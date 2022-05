Écouteurs Tronsmart Onyx Ace Pro – écoutez votre musique pour environ 30 €

Les appareils pour écouter de la musique sont de plus en plus accessibles, compte tenu du segment sans fil. La technologie Bluetooth et les processeurs intégrés des écouteurs offrent une plus grande fiabilité et une latence plus faible, garantissant que ce qui est entendu est de grande qualité sans retard et Tronsmart s’est démarqué dans ce segment.

Aujourd’hui, nous mettons en lumière les nouveaux écouteurs Tronsmart Onyx Ace Pro disponibles pour environ 30 €.

Écouteurs Tronsmart Onyx Ace Pro

Tronsmart Onyx Ace Pro est équipé d’un processeur Qualcomm prenant en charge aptX adaptative, AAC, SBC. Pour des appels clairs sans bruit, il dispose de ce qu’on appelle « Crystal Clear Call », quelque chose que nous avons déjà pu tester et prouver son efficacité dans d’autres appareils du fabricant.

Les écouteurs intègrent la technologie Bluetooth version 5.2 et disposent d’un haut-parleur de 10 mm, avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Ils prennent également en charge le contrôle via les différents assistants virtuels.

L’autonomie, selon la marque, est d’environ 6,5 heures, et la box assurera encore 27 heures d’utilisation supplémentaires, ce qui est suffisant pour le segment plus abordable.

Les écouteurs sont indiqués pour la pratique de l’activité physique, avec certificat IPX5, étanche. Il a un système de construction semi-intra-auriculaire, ce qui signifie qu’ils sont assis dans l’oreille, mais n’ont pas d’isolant en caoutchouc et pèsent chacun environ 4 g.

Les écouteurs Tronsmart Onyx Ace Pro sont disponibles pour environ 30 € (la valeur qui apparaît inclut déjà la TVA, et vous pouvez profiter des remises disponibles), dans le cadre d’une promotion qui se déroule jusqu’au 20 mai. La livraison est gratuite.

Tronsmart Onyx Ace Pro