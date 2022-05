Les artistes s’unissent et montrent toute la puissance d’Unreal Engine 5 dans une vidéo fantastique

Le nouveau moteur graphique du créateur Epic Games s’appelle Unreal Engine 5 et est actuellement le plus populaire de ce segment. Les dernières informations indiquent qu’il existe déjà plus de 100 studios développant leurs jeux sur cette plateforme graphique, mais il reste encore beaucoup à découvrir sur son potentiel.

De cette façon, un groupe d’artistes s’est réuni et a créé une fabuleuse vidéo où ils montrent toute la puissance d’Unreal Engine 5. Alors venez voir et tirer vos propres conclusions.

Le puissant moteur graphique Unreal Engine 5 d’Epic Games

Si vous avez entendu parler du nouveau moteur graphique Unreal Engine 5, mais que vous n’avez pas encore bien compris de quoi l’outil est capable, alors vous lisez le bon article.

Récemment, la société Quixel, dédiée à la création de produits liés aux créations 3D et à l’art, a réalisé un projet intitulé « Ninety Days in Unreal Engine 5 ». À la base, l’idée consistait à inviter des artistes à créer des environnements en temps réel en quelques jours. Le projet s’est développé et, la semaine dernière, la société a dévoilé le résultat de plus de 40 environnements créés dans Unreal Engine 5 à travers une vidéo puissante et incroyable.

Voir la vidéo promue par Quixel :

Selon l’entreprise, « le projet Ninety Days a commencé avec seulement trois artistes principaux et un concept simple : faire quelque chose de beau et d’inspirant, le garder en temps réel et si possible construire chaque environnement en seulement trois jours« . Quelques jours plus tard, d’autres artistes, même d’Epic Games, ont été invités et ont rejoint le projet.

Pour mener à bien ce travail, les artistes ont eu l’aide de certains outils Quixel, comme la bibliothèque Megascans, pour créer un contenu de haute qualité de manière plus efficace et simple.

Product Strategist et Lead Artist chez Quixel et Epic Games, Wiktor Öhman, a indiqué que le projet était très important en termes d’apprentissage, et dit même que « J’ai l’impression d’avoir ajouté plus de compétences et d’outils à mon CV pendant le projet « Ninenta Dias » qu’au cours des cinq dernières années de ma carrière« .

À son tour, Alec Tucker, artiste de l’environnement cinématographique également chez Quixel et Epic Games, a déclaré que la création d’environnements était rapide et interactive, grâce aux ressources d’Unreal Engine 5 et de Quixel Megascans.

Vous pouvez voir toutes les images créées pour le projet à l’aide du moteur graphique Unreal Engine 5 ici.