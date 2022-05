Les graphiques Nvidia GeForce RTX 4090 seront deux fois plus rapides que le RTX 3090

Nvidia est la grande star du segment des cartes graphiques, mais la marque ne peut pas s’en tenir au statut et doit continuer à développer et à lancer des produits qui captivent les consommateurs, même si la concurrence d’AMD est de plus en plus évidente.

De cette façon, de nouvelles données ont maintenant été révélées et indiquent que la prochaine carte graphique haut de gamme de la future gamme Nvidia GeForce RTX 4090 sera deux fois plus rapide que le modèle phare actuel GeForce RTX 3090.

Lorsque Nvidia a commencé à sortir les premiers modèles de sa gamme GeForce RTX 30, les consommateurs, en particulier les joueurs et les mineurs de crypto-monnaie, étaient complètement fascinés par la puissance de ces puces graphiques. Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie marquée de composants, ce qui a empêché de nombreux utilisateurs de « mettre la main » sur un exemple de la gamme actuelle.

Cependant, le constructeur se tourne déjà vers l’avenir et le développement de sa nouvelle gamme GeForce RTX 40, qui devrait arriver sur le marché au cours du troisième trimestre de cette année.

La GeForce RTX 4090 sera 2x plus rapide que la RTX 3090

Maintenant, plus d’informations ont émergé que le modèle de carte graphique GeForce RTX 4090 sera deux fois plus rapide que le modèle GeForce RTX 3090 actuel. révèle certaines des spécifications les plus importantes de la prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia.

À travers le tweet, il apparaît que le GPU comportera la puce AD102-300, aura 16 128 cœurs CUDA, 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps et un TDP de 450 W, ce qui est le même que le RTX 3090 Ti. Il est alors indiqué que le modèle sera deux fois plus rapide que la GeForce RTX 3090, qui dispose d’un TDP de 350W.

Il convient également de mentionner que, dans la publication, le leaker mentionne être « déçu du RDNA3″, mais ne révèle pas la raison précise. Et avec ces nouvelles informations, l’attente augmente encore plus, mais le temps d’attente pour que nous connaissions la gamme GeForce RTX 40 est également presque terminé.