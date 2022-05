La discussion entre Elon Musk et le PDG de Twitter s’est soldée par une réponse unique (💩)

Il n’a pas été facile de suivre Elon Musk et toutes ses interventions controversées sur Twitter. Chaque jour qui passe, de nouvelles interventions uniques émergent qui montrent leur engagement à tirer ce réseau social vers eux, avec tous les problèmes qu’il a.

Après s’être battu avec Jack Dorsey, cette fois Elon Musk a décidé de commenter une série de posts de l’actuel PDG de Twitter. La réponse était simple, directe et exprimait bien son opinion. Le problème, c’est qu’il se limitait à un emoji et n’était pas le plus approprié pour une figure de son statut.

L’une des dernières préoccupations d’Elon Musk est le nombre de faux comptes et de robots qui se trouvent sur Twitter. Avant de pouvoir les éliminer définitivement, vous voulez savoir clairement combien il y en a et comment ils ont un impact sur ce réseau social.

Lorsqu’il a indiqué qu’il créait une équipe pour faire cette évaluation, Elon Musk a été récompensé par une série de réponses de l’actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal. Celles-ci ont tenté de montrer que ces bots existent, mais qu’ils sont loin d’avoir l’impact escompté et qu’ils représentent moins de 5% du nombre total d’utilisateurs.

Il a révélé que ces comptes sont soumis à une double évaluation, utilisant non seulement des systèmes automatisés, mais s’appuyant également sur des validations humaines. De plus, ils utilisent de nombreuses informations supplémentaires associées au compte pour détecter ces bots.

Ce qui n’était pas prévu, c’est qu’Elon Musk réponde à un emoji bien connu, le soi-disant emoji caca (💩). Même pour ceux qui ne le connaissent pas, sa présentation précise les intentions d’Elon Musk envers le PDG de Twitter et ses déclarations.

Le responsable de Tesla a fini par donner une deuxième réponse, presque de manière à faire passer l’emoji inaperçu. Il a demandé comment il serait possible pour ceux qui font de la publicité sur Twitter de connaître le retour qu’ils ont avec tous ces faux comptes.

Une fois de plus, il est clair qu’Elon Musk répond à n’importe quelle question presque au hasard. Plus que ce qui a été répondu, le sens de cette réponse est en jeu. Et cette fois, c’est allé trop loin, comme c’était l’habitude.