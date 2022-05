Mozilla a publié une autre mise à jour pour Firefox que vous devriez vraiment installer

Mozlla évolue à un rythme très rapide en ce qui concerne les nouvelles versions et les nouvelles fonctionnalités de Firefox. Ceux-ci parviennent à améliorer les performances de ce navigateur, tout en garantissant un haut niveau de protection aux utilisateurs.

Avec la version 100 publiée et en cours d’utilisation, la nécessité de mettre à jour et de résoudre certains problèmes est désormais apparue. C’est ainsi qu’apparaît la nouvelle version de Firefox, que tous les utilisateurs doivent installer dès que possible.

Comme Mozilla l’a mentionné, la version 100 de Firefox a été une étape importante pour ce navigateur. Firefox a reçu un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui améliorent sa convivialité et donnent aux utilisateurs encore plus à explorer sur Internet.

L’une des plus grandes nouveautés est le mode PiP pour que les vidéos puissent être visionnées plus efficacement. Celui-ci existait déjà dans Firefox, mais Mozilla a décidé de l’élever encore plus, ce qu’ils prévoyaient de faire depuis un certain temps.

Avec la version 100.0.1, maintenant publiée, Mozilla a réussi à résoudre certains problèmes détectés dans PiP. D’après ce que le créateur de Firefox décrit, cette version améliore les sous-titres disponibles et le fait que certaines commandes n’apparaissent pas lors de l’utilisation de PiP.

En plus de ces modifications, qui étaient au centre de cette version de correctif, des modifications ont également été apportées à l’isolation des processus dans le cas de Windows. Ceux-ci bloquent l’accès aux API Win32k et offrent désormais aux utilisateurs plus de protection.

Mozilla est sorti #firefox version 100.0.1. https://t.co/Z5HeP2iONx – Robot de notification de correctifs (@Patchbot_de) 16 mai 2022

D’après ce que Mozilla révèle, c’est souvent le point d’entrée des attaques auxquelles ce navigateur est soumis. Ces améliorations avaient déjà été appliquées sur Linux et macOS, et sont désormais également disponibles sur Windows pour protéger les utilisateurs.

Comme pour toutes les versions de cette nature, Mozilla recommande son installation immédiate dans Firefox. Ce navigateur devrait être capable de gérer ce processus et l’utilisateur n’aura qu’à redémarrer cette proposition, afin d’apporter les améliorations et l’augmentation de la sécurité de cette version.