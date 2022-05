Encore une victoire importante ! Xiaomi rejoint le « club d’élite » des 500 millions d’utilisateurs

Xiaomi a réussi à se développer sur le marché des smartphones et à devenir l’une des marques les plus importantes dans ce domaine. Après avoir battu Apple et menacé la position de Samsung, même si ce n’est que pour quelques mois, il maintient sa position de leader dans les pays où il est présent.

Maintenant, et d’après ce qui est révélé, Xiaomi a de nouveau remporté une victoire importante sur le marché des smartphones. Rejoint le « club d’élite » des 500 millions d’utilisateurs et assure que 1 smartphone vendu sur 3 porte sa marque.

La force avec laquelle Xiaomi a réussi à conquérir le marché des smartphones est indéniable. Présent dans de plus en plus de pays, le nombre d’unités vendues a augmenté de manière exponentielle, ce qui se reflète ensuite dans sa position, notamment face à la concurrence.

Les dernières données de Counterpoint prouvent toute cette croissance. Cette société a révélé que Xiaomi avait réussi à franchir la barrière des 500 millions d’utilisateurs. Cela vous garantit une entrée dans le « club élite », une position réservée aux seules grandes marques telles que Samsung, Apple ou le groupe BBK.

Pour mettre cette position sur un préservatif, cette valeur garantit à Xiaomi une position unique dans les ventes de smartphones. D’après ce qui est avancé, la marque chinoise est désormais en mesure d’assurer qu’un smartphone sur trois possède son sceau.

Ses principaux marchés sont bien identifiés, mais il parvient à se développer sur d’autres qui lui seraient défavorables. Nous avons une domination totale en Inde, nous avons la 5ème position dans le tableau associé en Chine et la troisième position en Europe et dans le reste de la planète.

Selon Counterpoint, Xiaomi a dépassé les 500 millions d’utilisateurs de smartphones dans le monde au cours du premier trimestre 2022. Ce n’est pas un nouveau chiffre et la marque avait déjà annoncé en novembre 2021 que MIUI comptait déjà 500 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Bien sûr, Xiaomi n’a pas l’intention de s’arrêter là et a l’intention de se développer encore plus. Il veut battre définitivement Apple et viser Samsung, voulant lui aussi voler définitivement cette position.