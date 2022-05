Verizon va augmenter les frais d’administration sur les comptes personnels et introduire un nouvel élément de campagne pour les utilisateurs professionnels

Conclusion : Verizon est sur le point d’augmenter les frais administratifs qu’il perçoit sur certains comptes de consommateurs et d’introduire une nouvelle « frais d’ajustement économique » pour certains utilisateurs professionnels à partir de juin. Voici combien vous pouvez vous attendre à ce que votre facture augmente.

Le plus grand opérateur du pays augmentera les frais administratifs pour les comptes de consommateurs de 1,35 $ par ligne vocale à partir du cycle de facturation de juin. Selon un rapport de CNET, les frais de consommation pour les tablettes, les montres intelligentes, les points d’accès et autres produits de données ne seront pas affectés.

Un porte-parole de Verizon a déclaré à la publication que de temps en temps, la société révise et ajuste les frais pour couvrir certaines de ses dépenses administratives et de télécommunications et les coûts associés au respect des exigences réglementaires.

Le rajustement des frais de consommation tombe dans cette catégorie.

Du côté des entreprises, Verizon met en place une nouvelle «frais d’ajustement économique» de 2,20 $ par ligne, par mois «pour les smartphones ou les lignes de données sur les plans qui ont récemment activé ou mis à niveau une ligne, terminé un« terme de ligne basé sur un contrat »ou ont 12 mois ou moins restants sur un plan de paiement d’appareil. »

Les non-smartphones et les tablettes seront facturés des frais récurrents de 0,98 $ par mois, a ajouté CNET. Les deux frais professionnels entreront en vigueur à partir du 16 juin.

« Les conditions économiques actuelles qui affectent les entreprises du monde entier continuent de s’aggraver et malgré nos meilleurs efforts pour atténuer l’impact supplémentaire, nous avons l’intention de compenser une partie de ces coûts en mettant en place une charge d’ajustement économique », a déclaré le représentant.

Plus tôt ce mois-ci, son rival AT&T a annoncé des augmentations de prix sur les anciens forfaits de services mobiles jusqu’à 6 $ pour les particuliers et 12 $ pour les familles. AT&T a également augmenté le coût de certains forfaits Internet de 3 $ par mois.

En avril, lors de l’appel aux résultats de la société, le PDG d’AT&T, John Stankey, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute qu’il y avait une pression sur un large segment de biens et de services et qu’AT&T n’en était pas à l’abri. « Je ne pense pas que quiconque dans l’industrie soit à l’abri de cela, et ce n’est pas une bonne position pour l’économie globale », a ajouté Stankey.

Crédit photo : Leon Bredella, Karolina Grabowska