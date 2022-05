Les studios indépendants espagnols Retro Forge travaillent sur leur prochain travail, Souldiers, une aventure metroidvania 16 bits.

Le jeu, qui a maintenant reçu un retard pour sa sortie, semble déjà d’une qualité très intéressante.

D’Espagne vient Souldiers, un jeu d’aventure et d’action en développement par le studio indépendant Retro Forge.

Avec de fortes influences de jeux d’autres époques, Souldiers est une aventure metroidvania 16 bits qui s’inspire fortement des RPG d’action.

Le développement de Souldiers a récemment connu un léger retard afin que le produit livré soit le plus parfait possible. Le jeu devait initialement sortir le 19 mai sur toutes les plateformes, sa sortie a donc été repoussée au 2 juin (Nintendo Switch, PC, PlayStation et Xbox).

Les Valkyries ont dit que notre héros mourrait et ont proposé un pacte. Notre héros devra franchir le portail de la frontière entre la vie et la mort, avec son armée.

Les Valkyries lui ont dit qu’il devrait trouver le « Gardien des Portes » afin de passer dans le Royaume des Morts, Ragnarok.

Ainsi, nous avons parcouru le territoire de Terragaya à la recherche de notre destin.

Souldiers mélange l’exploration metroidvania, le combat soulslike, la personnalisation RPG et la précision des plates-formes dans une aventure pixelart rétro. Les joueurs incarnent un rôdeur, un mage ou un archer, luttant pour la liberté à Terragaya, une terre mystique à la frontière entre la vie et la mort.

Chaque classe a ses propres attaques et différents attributs d’agilité, d’attaque, de défense et de santé. Notre personnage peut également être personnalisé avec un arbre de compétences à débloquer, offrant un énorme degré de liberté alors que nous nous aventurons dans le royaume fantastique de Souldiers.

En cours de route, nous rencontrerons de nombreux ennemis rusés, nous devrons résoudre des énigmes, améliorer notre personnage et explorer tous les recoins de ce monde 16 bits époustouflant. Souldiers est un jeu rétro épique dessiné à la main.

le report

Concernant les raisons du léger retard de la date de sortie du jeu désormais révélée, les responsables de Retro Forge ont été très clairs…

« Nous sommes très satisfaits de la performance globale de Souldiers, mais nous avons encore quelques bugs à résoudre et nous voulons nous assurer que lorsque nous lancerons le jeu, et que nous demanderons aux consommateurs de dépenser leur argent durement gagné dessus, ils recevront un expérience premium sans bug.« , a déclaré Alberto Hernández, directeur créatif de Retro Forge.

Et il a ajouté que « Nous savons à quel point il est ennuyeux de devoir attendre plus longtemps, mais nous assurons à tous que cela en vaudra la peine. Nous sommes une petite équipe et le développement d’un jeu à l’échelle de Souldiers pendant une pandémie mondiale nous a permis de surmonter de nombreux défis imprévus, nous apprécions donc votre patience alors que nous affinons l’expérience rétro à laquelle vous vous attendez.«

Souldiers sortira plus tard cette année, le 2 juin, sur PC, Xbox et Playstation.